بيلوسي تنتقد صمت بعض الدول حيال انتهاكات الصين ضد الإيغور

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الاعتقالات الجماعية التي تنفذها السلطات الصينية بحق الأويغور في إقليم شينغيانغ وغيرهم من الأقلية المسلمة الأخرى.

أبرز تصريحات بيلوسي

ما يحدث في الصين يعتبر بمثابة تحدي للضمير العالمي، ولا يمكننا أن نسمح باستمرار هذه الممارسات.

هناك بعض الدول تقف صامتة حيال المعاملة السيئة التي تمارسها الصين ضد الأقلية المسلمة هناك؛ بسبب المصالح الاقتصادية التي تربطها ببيجين.

يجب أن يكون قادة البلاد متسقين في تعاملهم مع الحريات الدينية من أجل إحداث تغيير.

كلما احتمى الجميع بالصمت ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الدينية بالصين، فإننا بذلك نفقد صلاحياتنا الأخلاقية.

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