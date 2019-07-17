الأمم المتحدة: مقتل 30 مدنياً خلال 4 أيام شمال سوريا

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن أكثر من 30 مدنياً بينهم أطفال ونساء قضوا شمال غرب سوريا، خلال الأيام الأربعة الأخيرة، جراء القصف الجوي والمدفعي خلال العمليات العسكرية.

التفاصيل:

الأمم المتحدة: الأعمال القتالية أسفرت عن شن هجمات على البنية التحتية المدنية، مما حرم آلاف الأشخاص من الوصول إلى المياه النقية.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، دعا في مؤتمر صحفي، جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وممارسة ضبط النفس.

ضحايا بقصف متجدد

الدفاع المدني السوري، أعلن الثلاثاء، مقتل 9 مدنيين وجرح 15 آخرين، في قصف جوي للنظام السوري على سوق شعبي وسط بلدة معرشورين في ريف إدلب الجنوبي.

مصادر أعلنت مقتل شاب نتيجة قصف لقوات النظام على قرية الغسانية بأكثر من 20 صاروخا، مشيرة إلى أضرار مادية لحقت بالمنازل السكنية.

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وصف هجمات النظام بـ "العمل الإجرامي"، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف عمليات القصف وحماية المدنيين.

يقول النظام إن القصف يستهدف "إرهابيين" في المنطقة، ويأتي ردًا على قصف يطال المناطق المدنية الخاضعة لسيطرة النظام.

ناشطون سوريون أكدوا أن القصف الجوي، الثلاثاء، لم يهدأ على المنطقة، وطال كلًا من مناطق: مورك، تل ملح، لطمين، الزكاة، الحواش، إلى جانب القرى والبلدات في الريف الجنوبي لإدلب.

مسار التفاوض

المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، كشف عن تحقيق تقدم فيما يخص ملف تشكيل اللجنة الدستورية بين نظام الأسد والمعارضة.

رئيس المكتب الإعلامي بهيئة التفاوض السورية، العميد إبراهيم الجباوي قال إن وفدا من المعارضة التقى بالمبعوث الأممي.

أوضح الجباوي أن بيدرسون أطلع وفد المعارضة السورية على تحقيق تقدم في عدة ملفات، أهمها ملفات المعتقلين ووقف إطلاق النار.

في حديث للجزيرة مباشر، أضاف الجباوي: حققنا تقدماً في بنود تشكيل اللجنة الدستورية، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية وآليات عملها.

الجباوي: المعارضة لا تثق بالنهج الروسي، رغم ثقتنا بأن موافقة النظام على الشروط لم تكن لتتم لولا الضغط الكبير من روسيا على نظام الأسد.

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