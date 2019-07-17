أولى العقوبات: واشنطن تستبعد تركيا من برنامج مقاتلات إف 35

أكّد البيت الأبيض، الأربعاء، أنّه لن يبيع تركيا مقاتلات إف 35 كما لن يسمح لها بالمشاركة في برنامج تطوير هذه الطائرات.

ويأتي القرار بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 التي من الممكن أن تستخدم لاختراق الأسرار التكنولوجية لهذه المقاتلة الشبح.

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