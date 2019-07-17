أولى العقوبات: واشنطن تستبعد تركيا من برنامج مقاتلات إف 35

أكّد البيت الأبيض، الأربعاء، أنّه لن يبيع تركيا مقاتلات إف 35 كما لن يسمح لها بالمشاركة في برنامج تطوير هذه الطائرات.
ويأتي القرار بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 التي من الممكن أن تستخدم لاختراق الأسرار التكنولوجية لهذه المقاتلة الشبح.
التفاصيل
- قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان "للأسف، إن قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس -400 يجعل استمرار مشاركتها في برنامج طائرة أف -35 مستحيلاً".
- غريشام: طائرات إف 35 لا يمكن أن توجد في نفس المكان مع منصة روسية لجمع المعلومات الاستخباراتية.
- المتحدّثة شدّدت على أنّ الولايات المتحدة "ستواصل تعاونها مع تركيا على نطاق واسع، مدركة في الوقت نفسه القيود الناجمة عن وجود منظومة أس-400 في تركيا".
- قالت إلين لورد وكيلة وزير الدفاع لعمليات الشراء "الولايات المتحدة وشركاؤها في برنامج الطائرة إف 35 متفقون في قرار تعليق مشاركة تركيا في البرنامج وبدء عملية لاستبعادها رسميا منه".
- وزارة الدفاع الأمريكية: الولايات المتحدة تثمن علاقة الشراكة الاستراتيجية مع تركيا ونتطلع لمواصلة هذه الشراكة.
- وزارة الدفاع الأمريكية: العلاقات بين المؤسستين العسكريتين التركية والأمريكية قوية وسنواصل التعاون بشكل وثيق.
- يعتبر القرار خطوة هددت بها واشنطن منذ فترة طويلة وكانت متوقعة بعدما بدأت أنقرة تسلم نظام دفاعي صاروخي روسي متطور الأسبوع الماضي.
- وصلت الأجزاء الأولى من منظومة إس-400 للدفاع الجوي إلى قاعدة عسكرية شمال غربي أنقرة، الجمعة الماضي، تنفيذا لاتفاق تركيا مع روسيا الذي سعت الولايات المتحدة على مدى شهور لمنعه.