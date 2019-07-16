قطر: الصاروخ الذي ضبط في إيطاليا تم بيعه لدولة أخرى قبل 25 عاما

قالت وزارة الخارجية القطرية إن الصاروخ الفرنسي الذي عثرت عليه السلطات الإيطالية ضمن ترسانة أسلحة ضخمة، كان مملوكا للجيش القطري قبل أن تبيعه قطر قبل 25 عاما إلى بلد ثالث.
صرحت بذلك لولوة الخاطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية على تويتر.
تتابع دولة قطر عن كثب وبقلق التقارير الإعلامية المتعلقة بضبط ترسانة أسلحة لدى ما وصف بـأنها "جماعة يمينية متطرفة" في جمهورية إيطاليا الصديقة، حيث ذكرت التقارير العثور على صاروخ مارتا جو-جو فرنسي الصنع وكانت تمتلكه القوات القطرية المسلحة سابقاً. التوضيح:https://t.co/CXHpcowIda
— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) July 16, 2019
بدأت السلطات المعنية في قطر تحقيقا عاجلا بالتعاون مع الجهات المعنية في جمهورية إيطاليا الصديقة ودولة أخرى صديقة كان قدم تم بيع صاروخ مارتا لها قبل 25 سنة وقد طلبت الدولة عدم تسميتها في الوقت الحالي. المراحل الأولى من التحقيق وتعقب الأرقام المتسلسلة يشيران إلى الحقائق التالية:
— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) July 16, 2019
تعمل دولة قطر عن كثب مع الأطراف المعنية في جمهورية إيطاليا الصديقة والدولة التي بيعت لها الأسلحة لكشف الحقائق، كما نؤكد على قلقنا من أن صاروخاً بيع قبل 25 سنة انتهى به المطاف في أيادي طرف ثالث لا يمثل دولة أو حكومة.
— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) July 16, 2019