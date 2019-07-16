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قطر: الصاروخ الذي ضبط في إيطاليا تم بيعه لدولة أخرى قبل 25 عاما

الصاروخ الفرنسي الذي تم ضبطه في إيطاليا
الصاروخ الفرنسي الذي تم ضبطه في إيطاليا
16/7/2019

قالت وزارة الخارجية القطرية إن الصاروخ الفرنسي الذي عثرت عليه السلطات الإيطالية ضمن ترسانة أسلحة ضخمة، كان مملوكا للجيش القطري قبل أن تبيعه قطر قبل 25 عاما إلى بلد ثالث.

صرحت بذلك لولوة الخاطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية على تويتر.

تصريحات الخاطر:
  • تتابع دولة قطر عن كثب وبقلق التقارير الإعلامية المتعلقة بضبط ترسانة أسلحة لدى ما وصف بـأنها "جماعة يمينية متطرفة" في جمهورية إيطاليا الصديقة، حيث ذكرت التقارير العثور على صاروخ مارتا جو-جو فرنسي الصنع وكانت تمتلكه القوات القطرية المسلحة سابقاً.

  • بدأت السلطات المعنية في قطر تحقيقا عاجلا بالتعاون مع الجهات المعنية في جمهورية إيطاليا الصديقة ودولة أخرى صديقة كان قدم تم بيع صاروخ مارتا لها قبل 25 سنة، وقد طلبت الدولة عدم تسميتها في الوقت الحالي.

  • المراحل الأولى من التحقيق وتعقب الأرقام المتسلسلة يشيران إلى الحقائق التالية:
  • تم بيع صاروخ مارتا سوبر530 من قبل دولة قطر في عام 1994 في صفقة ضمت 40 صاروخ مارتا سوبر 530 إلى دولة صديقة تفضل عدم ذكر اسمها في هذه المرحلة من التحقيق.
  • تعمل دولة قطر عن كثب مع الأطراف المعنية في جمهورية إيطاليا الصديقة والدولة التي بيعت لها الأسلحة لكشف الحقائق، كما نؤكد على قلقنا من أن صاروخاً بيع قبل 25 سنة انتهى به المطاف في أيادي طرف ثالث لا يمثل دولة أو حكومة.

خلفية:
  • الشرطة الإيطالية قالت، أمس الاثنين، إنها عثرت على صاروخ ماترا جو-جو فرنسي الصنع مملوك للقوات المسلحة القطرية أثناء مداهمات لمنازل متعاطفين مع النازيين الجدد.
  • قوات خاصة إيطالية فتشت منازل في شمال إيطاليا بعد تحقيق بشأن إيطاليين قاتلوا في صفوف القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا.
  • من بين الأسلحة الأخرى المضبوطة 26 بندقية، و20 حربة، وما يزيد على 800 عيار ناري.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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