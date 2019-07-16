البث الحي
سياسة

ترمب: لن نبيع مقاتلات إف 35 إلى تركيا بعد تسلمها الصواريخ الروسية

الطائرة المقاتلة إف 35 الأمريكية
الطائرة المقاتلة إف 35 الأمريكية
16/7/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده لن تبيع مقاتلات إف 35 إلى تركيا ردا على حصول أنقرة على منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي.

ترمب قال خلال اجتماع للوزراء في البيت الأبيض "ما نقوله لتركيا الآن هو أننا لن نبيعكم مقاتلات إف 35".

أهم تصريحات ترمب:
  • تركيا طلبت شراء أكثر من 100 طائرة إف-35، لكن لا يمكنها الشراء لأنها تمتلك الآن منظومة صاروخية من روسيا.
  • تركيا جيدة جدا معنا، ولطالما كانت علاقتنا جيدة معها.
  • لأكون صادقا، إنه وضع بالغ التعقيد، إنهم (الاتراك) في وضع بالغ الصعوبة.
  • رفضت إدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) اوباما أن تبيعهم (الأتراك) صواريخ باتريوت وهذا الأمر استمر فترة طويلة.
  • حين تغير الموقف، كانت تركيا قد وقعت (عقدا) مع روسيا ودفعت أموالا طائلة.
  • نحن نعمل على تجاوز الأمر، وسنرى ما سيحدث.
  • من غير العادل منع الولايات المتحدة الآن من بيع مقاتلات إف 35 بمليارات الدولارات لأنقرة.
مقاتلة إف 35 الأمريكية (غيتي)
خيارات للرد
  • عقب تصريحات ترمب، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الرئيس ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو يبحثان خيارات للرد على شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية.
  • في وقت سابق اليوم، قال المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن "تركيا شريك مهم في حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة، لكن شرائها منظومة إس-400 كان قرارا خاطئا ومخيبا للآمال".
  • إسبر، الذي كان يتحدث في جلسة التصديق على تعيينه أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إنه أبلغ نظيره التركي أنه "يمكنكم امتلاك منظومة إس-400 أو إف-35، لا يمكنكم امتلاك الاثنين".
  • إسبر أوضح أن "حيازة منظومة إس-400 تقوض بشكل أساسي قدرات إف-35 وقدرتنا على الاحتفاظ بالتفوق الجوي فيما بعد".
خلفية:
  • في 12 يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الدفاع التركية بدأ وصول أجزاء منظومة إس-400 الروسية إلى أنقرة، قبل أن يليها وصول عدة طائرات تحمل معدات تابعة للمنظومة.
  • إدارة ترمب هددت تركيا باستثنائها من برنامج مقاتلات إف 35 إذا حصلت على منظومة الدفاع الجوي الروسية.
  • الكونغرس الأمريكي وافق على عدة قرارات تدعو الادارة الى فرض عقوبات على تركيا إذا لم تحجم عن شراء الصواريخ الروسية.
  • بداية يونيو/ حزيران الماضي، أمهل البنتاغون انقرة حتى 31 يوليو/ تموز الجاري للعدول عن شراء الصواريخ الروسية تحت طائلة استبعادها تماما من برنامج المقاتلة اف 35 الذي تشارك فيه.
  • واشنطن قالت إنها تخشى أن يتاح لروسيا اختراق الاسرار التكنولوجية للمقاتلة التي تريد تركيا شراءها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

موقع أمريكي: أسر مسلمي الإيغور تحرق كتبها عن الإسلام لهذا السبب

السلطات الصينية أجبرت جميع المساجد تقريبا في عدة مقاطعات على إزالة قبابها وحروفها العربية (غيتي)

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

طالب مسلم غادر حزينا.. مدرسة هولندية تصف الإسلام بـ"دين العنف"

مغردون وصفوا أسئلة المدرسة بأنها تعبر عن حالة من الإسلاموفوبيا (وكالة الأناضول)

"حجج بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات".. هزيمة قضائية جديدة لترمب

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب- البيت الأبيض 20 نوفمبر (رويترز)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)