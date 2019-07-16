ترمب: لن نبيع مقاتلات إف 35 إلى تركيا بعد تسلمها الصواريخ الروسية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده لن تبيع مقاتلات إف 35 إلى تركيا ردا على حصول أنقرة على منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي.

ترمب قال خلال اجتماع للوزراء في البيت الأبيض "ما نقوله لتركيا الآن هو أننا لن نبيعكم مقاتلات إف 35".

أهم تصريحات ترمب:

تركيا طلبت شراء أكثر من 100 طائرة إف-35، لكن لا يمكنها الشراء لأنها تمتلك الآن منظومة صاروخية من روسيا.

تركيا جيدة جدا معنا، ولطالما كانت علاقتنا جيدة معها.

لأكون صادقا، إنه وضع بالغ التعقيد، إنهم (الاتراك) في وضع بالغ الصعوبة.

رفضت إدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) اوباما أن تبيعهم (الأتراك) صواريخ باتريوت وهذا الأمر استمر فترة طويلة.

حين تغير الموقف، كانت تركيا قد وقعت (عقدا) مع روسيا ودفعت أموالا طائلة.

نحن نعمل على تجاوز الأمر، وسنرى ما سيحدث.

من غير العادل منع الولايات المتحدة الآن من بيع مقاتلات إف 35 بمليارات الدولارات لأنقرة.

مقاتلة إف 35 الأمريكية (غيتي)

خيارات للرد

عقب تصريحات ترمب، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الرئيس ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو يبحثان خيارات للرد على شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية.

في وقت سابق اليوم، قال المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن "تركيا شريك مهم في حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة، لكن شرائها منظومة إس-400 كان قرارا خاطئا ومخيبا للآمال".

إسبر، الذي كان يتحدث في جلسة التصديق على تعيينه أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إنه أبلغ نظيره التركي أنه "يمكنكم امتلاك منظومة إس-400 أو إف-35، لا يمكنكم امتلاك الاثنين".

إسبر أوضح أن "حيازة منظومة إس-400 تقوض بشكل أساسي قدرات إف-35 وقدرتنا على الاحتفاظ بالتفوق الجوي فيما بعد".

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