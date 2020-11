بومبيو يبدي قلقه من الأوضاع "المزرية" في السجون المصرية

أبدى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قلقه من الأوضاع "المزرية" في السجون المصرية، وذلك ردا على خطاب أرسله حقوقيون له بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

التفاصيل:

The Working Group on #Egypt has received a reply from @SecPompeo to our recent letter expressing concern about political prisoner conditions after death of deposed pres Morsi https://t.co/pAszFBk6aY pic.twitter.com/PrLXjF9ghw

— Michele Dunne (@MicheleDDunne) July 15, 2019