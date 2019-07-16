إيران تكشف مصير ناقلة النفط المختفية في مضيق هرمز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن "البحرية الإيرانية ساعدت ناقلة نفط أجنبية معطلة في الخليج كانت بحاجة لإصلاحات".

إيران ساعدت ناقلة نفط في هرمز:

وسائل إعلام إيرانية نقلت عن موسوي قوله "إن ناقلة نفط أجنبية تعرضت لمشكلة بسبب عطل فني.. وبعد تلقي طلب للمساعدة، اقتربت قوات إيرانية واستخدمت زورق سحب لشدها إلى المياه الإيرانية لإجراء الإصلاحات اللازمة".

موسوي أوضح أن "القوات الإيرانية قامت، وفقا للقوانين الدولية، بسحب ناقلة النفط إلى أحد الموانئ الواقعة على مياه إيران، بعد أن أطلقت الناقلة طلب المساعدة".

موسوي أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقا.

اختفاء غامض

تقارير إخبارية ذكرت أن بيانات تتبع حركة الملاحة اظهرت اختفاء ناقلة نفط إماراتية في المياه الإيرانية منذ يومين بينما كانت تمر عبر مضيق هرمز.

ذكرت وكالة أسوشييتد برس، الثلاثاء، أن ناقلة نفط إماراتية اختفت قبل يومين عندما كانت تبحر عبر مضيق "هرمز" قبل فقدان الاتصال بها، وسط مخاوف بشأن مصيرها.

أضافت أن الناقلة ترفع علم بنما، واسمها "RIAH"، ولم يتضح مصيرها بعد.

قال مسؤول أمريكي للوكالة لدينا شكوك بأن إيران استولت على ناقلة النفط الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز.

قالت الوكالة الأمريكية، إن بيانات صادرة عن شركة لتتبع السفن، تظهر جنوح ناقلة نفط إماراتية كانت تعبر المضيق نحو المياه الإيرانية، قبل أن تتوقف عن بث موقعها في وقت متأخر السبت. ما يثير المخاوف بشأن وضعها وسط توترات متزايدة بين إيران والولايات المتحدة.

أوضحت الوكالة أن ناقلة النفط كانت ترفع علم بنما واسمها "RIAH"، ولم يتضح بعد ما هو مصيرها، ما يثير المخاوف وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

بحسب أسوشييتد برس، فإن الموقع الأخير للسفينة يظهر أنها كانت متجهة صوب إيران.

الوكالة الأمريكية قالت إن مصدر القلق حول الناقلة يأتي من حقيقة مواصلة إيران حملة الضغط بشأن برنامجها النووي بعد انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي العام الماضي.

قال الكابتن رانجيث راجا، من شركة (ريفينيتيف) إحدى أكبر مزودي البيانات والبنى التحتية للأسواق المالية في العالم، الثلاثاء، لأسوشييتد برس، إن ناقلة النفط الإماراتية لم تغلق خاصية تتبع مسارها خلال ثلاثة أشهر من الرحلات في جميع أنحاء الإمارات.

ناقلة نفط خلال مرورها عبر مضيق هرمز

نفي إماراتي

وكالة الأنباء الإماراتية نقلت عن مصدر مسؤول نفيه "أي صلة لبلده بناقلة النفط " MT RIAH " التي يتردد أنها اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز نحو المياه الإيرانية".

الوكالة نقلت عن المصدر إن ناقلة النفط " MT RIAH " غير مملوكة للإمارات، ولم يتم تشغيلها من جانب أبو ظبي، ولا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة.

المصدر أضاف "نحن حاليًا بصدد مراقبة الوضع عن كثب مع شركائنا الدوليين".

التوتر الأمريكي الإيراني