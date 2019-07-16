أمريكا تمنح ظريف تأشيرة دخول لكنها تقيد حركته

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، الإثنين، إن المنظمة عبرت للولايات المتحدة عن قلقها بشأن القيود المشددة على حركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته لنيويورك.

وصل ظريف إلى نيويورك لحضور اجتماع للأمم المتحدة، وذلك بعد موافقة الولايات المتحدة على منحه تأشيرة دخول لكن مع تقييد تحركاته في المدينة.

التفاصيل:

بعد أسابيع من تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على ظريف، أعلن نظيره الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن وافقت على السماح له بدخول البلاد، لكنها منعته من الانتقال أبعد من ستة مربعات سكنية من مقر بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وهو إجراء غير اعتيادي.

بومبيو قال لصحيفة واشنطن بوست "الدبلوماسيون الأمريكيون لا يتجولون في طهران، لذلك لا نرى أي سبب للدبلوماسيين الإيرانيين كي يتجولوا بحرية في مدينة نيويورك".

بومبيو أضاف أن "وزير الخارجية ظريف يستغل حريات الولايات المتحدة للمجيء إلى هنا ونشر الدعاية الخبيثة".

مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قال إنه سيسمح لظريف بالتنقل فقط بين الأمم المتحدة، والبعثة الإيرانية لدى المنظمة، ومقر إقامة سفير إيران بالأمم المتحدة، ومطار جون كنيدي في نيويورك.

المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قال للصحفيين إن الأمانة العامة للأمم المتحدة على اتصال بالبعثتين الأمريكية والإيرانية فيما يتعلق بالقيود على حركة ظريف و"نقلت قلقها إلى الدولة المضيفة".

"دول معادية"

تعد زيارة ظريف أحدث مؤشر على تراجع إدارة ترمب عن تعهدها بفرض عقوبات على رئيس الدبلوماسية الإيرانية كجزء من حملة "الضغوط القصوى" على طهران.

حتى من حدود مقر البعثة الإيرانية، سعى ظريف لنقل رسالته إلى وسائل الإعلام كما هو معتاد في رحلاته إلى الأمم المتحدة.

قامت البعثة الإيرانية بنشر صور لظريف خلال إجرائه مقابلات مع شبكة "إن بي سي نيوز" وأيضا هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

هناك اتفاق مع الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة على إصدار تأشيرات فورية للدبلوماسيين الأجانب، ونادرا ما ترفض ذلك.

لكن واشنطن بشكل عام تحظر على دبلوماسيي "الدول المعادية" لها تخطي دائرة قطرها 40 كيلومترا.

من المقرر أن يتحدث ظريف، الأربعاء، خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة.

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين كان قد صرح في 24 يونيو/حزيران أن العقوبات ضد ظريف ستأتي في وقت لاحق، لكن محللين شككوا في ذلك مشيرين إلى أن العقوبات تحد من إمكانيات الحوار الذي يسعى إليه ترمب.

ظريف قال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إنه لن يتأثر بأي عقوبات لأنه لا يمتلك أي أصول خارج إيران.

"تلعب بالنار"

ظريف قال لشبكة إن.بي.سي.نيوز "أعتقد أن الولايات المتحدة تلعب بالنار".

ظريف: لسنا بصدد تطوير أسلحة نووية. إن كنا نسعى لتطوير أسلحة نووية لفعلنا ذلك منذ وقت طويل.

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