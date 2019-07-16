أسوشييتد برس: اختفاء ناقلة نفط إماراتية في المياه الإيرانية

ذكرت وكالة أسوشييتد برس، الثلاثاء، أن ناقلة نفط إماراتية اختفت قبل يومين عندما كانت تبحر عبر مضيق "هرمز" قبل فقدان الاتصال بها، وسط مخاوف بشأن مصيرها.

وقال مسؤول أمريكي للوكالة لدينا شكوك بأن إيران استولت على ناقلة النفط الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز.

اختفاء ناقلة نفط إماراتية:

قالت الوكالة الأمريكية، إن بيانات صادرة عن شركة لتتبع السفن، تظهر جنوح ناقلة نفط إماراتية كانت تعبر المضيق نحو المياه الإيرانية، قبل أن تتوقف عن بث موقعها في وقت متأخر السبت. ما يثير المخاوف بشأن وضعها وسط توترات متزايدة بين إيران والولايات المتحدة.

أوضحت الوكالة أن ناقلة النفط كانت ترفع علم بنما واسمها "RIAH"، ولم يتضح بعد ما هو مصيرها، ما يثير المخاوف وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

لم يصدر أي تعقيب حتى الساعة 12: 30 سواء من الجانب الإماراتي أو الإيراني حول تقارير اختفاء الناقلة.

بحسب أسوشييتد برس، فإن الموقع الأخير للسفينة يظهر أنها كانت متجهة صوب إيران.

الوكالة الأمريكية قالت إن مصدر القلق حول الناقلة يأتي من حقيقة مواصلة إيران حملة الضغط بشأن برنامجها النووي بعد انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي العام الماضي.

بدوره قال الكابتن رانجيث راجا، من شركة (ريفينيتيف) إحدى أكبر مزودي البيانات والبنى التحتية للأسواق المالية في العالم، الثلاثاء، لأسوشييتد برس، إن ناقلة النفط الإماراتية لم تغلق خاصية تتبع مسارها خلال ثلاثة أشهر من الرحلات في جميع أنحاء الإمارات.

وتأتي المخاوف بشأن الناقلة "رياح" في وقت تتعرض فيه إيران إلى حملة متزايدة من الضغوط بشأن برنامجها النووي عقب الانسحاب أحادي الجانب للرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق قبل عام.

واستهدفت ناقلات نفط في وقت سابق في وقت تحتل منطقة الخليج مسرح الأحداث في ضوء أزمة بشأن الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.