أسوشييتد برس: اختفاء ناقلة نفط إماراتية في المياه الإيرانية

ذكرت وكالة أسوشييتد برس، الثلاثاء، أن ناقلة نفط إماراتية اختفت قبل يومين عندما كانت تبحر عبر مضيق "هرمز" قبل فقدان الاتصال بها، وسط مخاوف بشأن مصيرها.
وقال مسؤول أمريكي للوكالة لدينا شكوك بأن إيران استولت على ناقلة النفط الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز.
بدوره قال الكابتن رانجيث راجا، من شركة (ريفينيتيف) إحدى أكبر مزودي البيانات والبنى التحتية للأسواق المالية في العالم، الثلاثاء، لأسوشييتد برس، إن ناقلة النفط الإماراتية لم تغلق خاصية تتبع مسارها خلال ثلاثة أشهر من الرحلات في جميع أنحاء الإمارات.
وتأتي المخاوف بشأن الناقلة "رياح" في وقت تتعرض فيه إيران إلى حملة متزايدة من الضغوط بشأن برنامجها النووي عقب الانسحاب أحادي الجانب للرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق قبل عام.
واستهدفت ناقلات نفط في وقت سابق في وقت تحتل منطقة الخليج مسرح الأحداث في ضوء أزمة بشأن الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.