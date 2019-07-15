وثائقي للجزيرة يكشف تجنيد البحرين عناصر بالقاعدة لاغتيال معارضين

كشف برنامج "ما خفي أعظم" مخططا سريا للمخابرات البحرينية لتجنيد قياديين في تنظيم القاعدة بهدف اغتيال معارضين بارزين وفق مخطط نسقته عام 2003.

أبرز ما ورد في حلقة "ما خفي أعظم"

أوضح البرنامج في تحقيق استقصائي حمل عنوان "اللاعبون بالنار" أن المخطط أشرف عليه ثلاثة من كبار مسؤولي جهاز الأمن الوطني في البحرين.

ضمت قائمة الاغتيال قياديين سياسيين في المعارضة البحرينية (الشيعية) على رأسهم عبد الوهاب حسين، والذي أصبح لاحقاً المحرك الرئيسي للاحتجاجات الشعبية في البحرين عام 2011، واعتقلته السلطات هناك وحكم عليه بالسجن المؤبد.

بث البرنامج تسجيلات سرية تتضمن شهادات لمنفذي المخطط الذي وُضع بتكليف مباشر من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

كشف التحقيق عن أن ملك البحرين تدخل شخصيا لدى الرياض للإفراج عن محمد صالح قائد خلية الاغتيال، والذي اعتقلته السعودية أثناء قيامه بمحاولة الحصول على أسلحة لتنفيذ المخطط.

عرض البرنامج تسجيلات سرية مصورة تبث للمرة الأولى، من بينها تسجيل لهشام البلوشي، قائد جماعة "أنصار الفرقان"، الذي قال إن المخابرات البحرينية جندته عام 2006 للقيام بمهمات تجسس وتنفيذ عمليات داخل إيران، لكن طهران كشفته وقامت بقتله عام 2015.

أجرى البرنامج مقابلات مع المقدم في الأمن البحريني ياسر الجلاهمة الذي كان قائد الكتيبة الأمنية التي فضت اعتصام اللؤلؤة وسط العاصمة البحرينية المنامة في مارس/آذار 2011.

أجرى البرنامج مقابلة مع المستشار السابق في الديوان الملكي البحريني صلاح البندر.

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