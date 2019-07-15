نتنياهو: رد الاتحاد الأوربي على إيران يشبه استرضاء أوربا للنازي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رد الاتحاد الأوربي على انتهاكات إيران للاتفاق النووي يذكره باسترضاء الدول الأوربية لألمانيا النازية قبيل الحرب العالمية الثانية.

رد الاتحاد الأوروبي على الخروقات الإيرانية يذكرني بالاسترضاء الأوروبي (للنازيين) خلال الثلاثينيات.

يبدو أن هناك في أوروبا أناسا لن يستيقظوا حتى تسقط الصواريخ النووية الإيرانية على الأراضي الأوروبية.

سنفعل كل شيء من أجل منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية. pic.twitter.com/I85c2jawxE

— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) July 15, 2019