غراهام يدعو ترمب إلى عرض صفقة جديدة على إيران: ما تفاصيلها؟

دعا السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والنائب السابق لرئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جاك كين إلى عرض مقترح على إيران بتزويدها بالطاقة النووية.

ويهدف المقترح إلى إثبات مدى جدية طهران في التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي

وفي مقال بصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وجه غراهام وكين نداء للإدارة الأمريكية بعرض صفقة على إيران يجري بمقتضاها تزويد إيران بالطاقة النووية لاختبار مدى جديتها في التوصل لاتفاق وإثبات عدم رغبتها في السعي لتصنيع أسلحة نووية.

تفاصيل المقترح: