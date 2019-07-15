حماس: تهديدات "استهداف اليهود" لا تعبر عن مواقف الحركة

قالت حركة حماس إن تصريحات عضو المكتب السياسي فتحي حماد التي هدد فيها "باستهداف اليهود، وتوزيع أحزمة ناسفة" على متظاهري مسيرات العودة لا تعبر عن مواقف الحركة.

بيان حماس

تصريحات حماد لا تعبر عن سياسة الحركة المعتمدة والثابتة التي نصت على أن صراعنا مع الاحتلال الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا، وليس صراعاً مع اليهود في العالم ولا مع اليهودية كدين.

سبق أن استنكرت الحركة الاعتداءات التي استهدفت يهوداً آمنين في أماكن عبادتهم.

مسيرات العودة وكسر الحصار مسيرات شعبية سلمية تهدف إلى تثبيت حق العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

الإجماع الوطني على شعبيتها وسلميتها لا يعني السماح للاحتلال بالتعدي على المتظاهرين السلميين وقتلهم واستهدافهم.

ندعو جماهير شعبنا إلى الالتزام بما تقرره الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار من سياسات وقرارات وفعاليات.

الحركة جددت تقديرها الكبير للوسطاء كافة، وفي مقدمتهم الأشقاء المصريون على جهودهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتحقيق الوحدة الوطنية.

وكان حمّاد أثار عاصفة من الجدل الجمعة الماضي عندما هدد في خطاب أمام المحتشدين في مسيرات العودة الأسبوعية "بقطع رقاب اليهود".

https://twitter.com/hamasinfo/status/1150769415996284929?ref_src=twsrc%5Etfw

تصريحات فتحي حماد

https://twitter.com/hamasinfo/status/1150800850232709128?ref_src=twsrc%5Etfw