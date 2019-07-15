تقرير: كيف تستدرج حماس جنودا إسرائيليين عبر واتساب؟

باستخدام أرقام هواتف إسرائيلية، وبالتحدث باللغة العبرية، يحاول نشطاء من حركة حماس التواصل مع جنود إسرائيليين عبر تطبيق واتساب بغرض الحصول على معلومات عن تحركات الجيش الإسرائيلي.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، نماذج من المحادثات التي تمت بين جنود إسرائيليين ونشطاء حماس الذين عرضوا أنفسهم كجنود في وحدات أخرى في الجيش، بهدف الحصول على معلومات استخبارية.

أبرز ما جاء في صحيفة يديعوت أحرونوت