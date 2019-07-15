تقرير: المرشحون الديمقراطيون للرئاسة الأمريكية لن ينقلوا السفارة الأمريكية من القدس

كشف استطلاع لآراء أبرز المرشحين الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة الأمريكية أن أيا منهم لن يعيد السفارة الأمريكية إلى تل أبيب رغم اعتراضهم على خطوة الرئيس دونالد ترمب بنقلها للقدس.

التفاصيل:

قال موقع أكسيوس الأمريكي إنه تواصل خلال الأسبوع الماضي مع جميع المرشحين الديمقراطيين البارزين في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لسؤالهم بشأن إمكانية إعادة السفارة الأمريكية إلى تل أبيب في حال فوزهم، لكن أيا منهم لم يقل إنه سيفعل هذا، بمن فيهم نائب الرئيس السابق جو بايدن.

يأتي هذا الموقف رغم أن أبرز الديمقراطيين، بمن فيهم معظم المتنافسين في الانتخابات الرئاسية، كانوا قد انتقدوا ترمب بشدة بسبب نقله السفارة الأمريكية إلى القدس عام 2017، واعتبروا أنها خطوة ستصعد التوترات في المنطقة وتمحو أي فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ماذا قالوا؟