ترمب يجدد هجومه ضد نائبات الكونغرس وعاصفة انتقادات ضده

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه ضد 4 نائبات ديمقراطيات بالكونغرس من عرقيات مختلفة، قائلا إن عليهن الاعتذار للولايات المتحدة وشعب إسرائيل على ارتكاب تصرفات "مثيرة للاشمئزاز".

جاء ذلك في تغريدة لترمب على تويتر، الإثنين، بعد تغريدات مشابهة أطلقها الأحد، اتهم فيها النائبات المذكورات بأنهن "مثيرات للمشكلات"، وجئن من مناطق "منهارة وموبوءة بالجريمة".

When will the Radical Left Congresswomen apologize to our Country, the people of Israel and even to the Office of the President, for the foul language they have used, and the terrible things they have said. So many people are angry at them & their horrible & disgusting actions!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2019