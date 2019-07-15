ترمب يجدد هجومه ضد نائبات الكونغرس وعاصفة انتقادات ضده

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه ضد 4 نائبات ديمقراطيات بالكونغرس من عرقيات مختلفة، قائلا إن عليهن الاعتذار للولايات المتحدة وشعب إسرائيل على ارتكاب تصرفات "مثيرة للاشمئزاز".

جاء ذلك في تغريدة لترمب على تويتر، الإثنين، بعد تغريدات مشابهة أطلقها الأحد، اتهم فيها النائبات المذكورات بأنهن "مثيرات للمشكلات"، وجئن من مناطق "منهارة وموبوءة بالجريمة".

تغريدة ترمب

قال ترمب في تغريدة اليوم "متى ستعتذر النائبات اليساريات في الكونغرس لبلادنا، وشعب إسرائيل، ولمكتبي الرئاسي على لغتهن البذيئة التي يستخدمونها، وتصرفاتهن المروعة المثيرة للاشمئزاز والتي أغضبت الكثيرين. أستطيع أن أقول لكم إنهن جعلوا إسرائيل تشعر بأن الولايات المتحدة تهملها".

When will the Radical Left Congresswomen apologize to our Country, the people of Israel and even to the Office of the President, for the foul language they have used, and the terrible things they have said. So many people are angry at them & their horrible & disgusting actions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2019

سياق التغريدة

فيما لم يذكر ترمب أسماء النائبات في أي من تغريداته إلا أنه كان يشير على الأغلب إلى النائبات ألكساندريا أوساسيو كورتيز من نيويورك، وإلهان عمر من مينيسوتا، وآيانا بريسلي من ماساتشوستس، ورشيدة طليب من ميشيغان، بسبب انتقادات وجهت له من قبلهن خلال الشهور الماضية.

ترمب سبق أن انتقد النائبات في تغريدات أطلقها أمس الأحد، طالبهن فيها بالعودة إلى البلاد اللاتي أتين منها.

رغم عدم تحديد ترمب أسباب نشره للتغريدة، إلا أنه قبل أشهر أثارت إلهان عمر ذات الأصول الصومالية غضب الحزبين الأمريكيين (الجمهوري والديمقراطي) عندما قالت إنّ أعضاء الكونغرس يدعمون إسرائيل من أجل المال.

أيضا وُجهت اتهامات إلى عمر بـ"معاداة السامية"، على خلفية موقفها من السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.

في السياق، قادت رشيدة طليب ذات الأصول الفلسطينية حشدا مناهضا لترمب، قبل أشهر، وتوقعت أن يتم عزل الرئيس الأمريكي من منصبه.

عاصفة انتقادات

واجه ترمب انتقادات عنيفة بعد التغريدات التي أطلقها الأحد، ضد النائبات ووصفت بالـ"عنصرية".

علقت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون قائلة مخاطبة ترمب "أنت محق بشأن شيء واحد فقط وهو إن حكومات (بلادهن الأصلية) تتسم بالكارثية الكاملة والتامة".

They're from America, and you're right about one thing: Currently their government is a complete and total catastrophe. https://t.co/NvsnFSN8mb — Hillary Clinton (@HillaryClinton) July 14, 2019