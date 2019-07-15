الكويت تسلم مصر مطلوبين من الإخوان المسلمين

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الكويت سلمت إلى السلطات المصرية ثمانية أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى خلية على صلة بجماعة الإخوان المسلمين بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها.
التفاصيل:
- الوكالة نقلت عن "نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أنه تم تسليم مطلوبين للقضاء المصري إلى السلطات المصرية بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين".
- الجار الله أعرب عن "الأسف لتواجد مطلوبين للقضاء المصري على أرض الكويت".
- الجار الله: التنسيق والتعاون الأمني الكويتي- المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح.
- الجار الله: هذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين لا يتجزأ.
- ردا على سؤال بشأن إعلان جماعة الإخوان المسلمين، تنظيما إرهابيا، قال الجار الله "ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص"، موضحا أن "هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه ولا جديد في هذا الشأن".
خلفية:
- وزارة الداخلية الكويتية قالت الجمعة إن المصريين المقبوض عليهم ينتمون إلى "خلية إرهابية" تتبع جماعة الإخوان المسلمين.
- الوزارة ذكرت أن المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاما.
- لم تذكر الكويت ملابسات الأحكام الصادرة بحقهم، ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن القضية من السلطات القضائية المصرية.
- الوزارة ذكرت أن "التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية".
بيان جماعة الإخوان المسلمين
- جماعة الإخوان المسلمين لم يثبت عليها يوماً أي مساس بأمن الكويت أو استقرارها.
- فوجئنا ببيان وزارة الداخلية الكويتية يتحدث عن إلقاء القبض على عدد من المواطنين المصريين العاملين هناك واصفاً إياهم بأنهم يشكلون خلية إرهابية من الإخوان المسلمين.
- الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.
- العالم الحر أجمع، وجمعيات حقوق الإنسان الدولية قد أدانوا أكثر من مرة تردي حالة حقوق الإنسان في مصر، كما أدانوا سياسة تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية الجائرة الخالية من معايير العدالة القانونية؛ انتقاماً من معارضي النظام.
- الجماعة وكثابت من ثوابت فكرها ومنهج عملها وسياساتها، تحرص دائماً على احترام نظم وقوانين البلاد التي يعمل أبناؤها فيها والمحافظة على أمن واستقرار المجتمعات التي يعيشون فيها.
- الجماعة تدرك يقينا مكانة دولة الكويت المعروفة عبر تاريخها بمواقفها وتعاملها الموضوعي والعادل مع كل من يقيم على أرضها.
- نطالب بعدم تسليم المقبوض عليهم للسلطات المصرية خشية تعرضهم لظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية.