الكويت تسلم مصر مطلوبين من الإخوان المسلمين

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الكويت سلمت إلى السلطات المصرية ثمانية أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى خلية على صلة بجماعة الإخوان المسلمين بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها.

التفاصيل:

الوكالة نقلت عن "نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أنه تم تسليم مطلوبين للقضاء المصري إلى السلطات المصرية بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين".

الجار الله أعرب عن "الأسف لتواجد مطلوبين للقضاء المصري على أرض الكويت".

الجار الله: التنسيق والتعاون الأمني الكويتي- المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح.

الجار الله: هذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين لا يتجزأ.

ردا على سؤال بشأن إعلان جماعة الإخوان المسلمين، تنظيما إرهابيا، قال الجار الله "ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص"، موضحا أن "هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه ولا جديد في هذا الشأن".

نائب وزير الخارجية الكويتي: تسليم مطلوبين للقضاء المصري بموجب الاتفاقيات المشتركة https://t.co/bvZk0PgjtW#الكويت #كونا

(ح.ط) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 14, 2019

خلفية:

وزارة الداخلية الكويتية قالت الجمعة إن المصريين المقبوض عليهم ينتمون إلى "خلية إرهابية" تتبع جماعة الإخوان المسلمين.

الوزارة ذكرت أن المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاما.

لم تذكر الكويت ملابسات الأحكام الصادرة بحقهم، ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن القضية من السلطات القضائية المصرية.

الوزارة ذكرت أن "التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية".

بيان جماعة الإخوان المسلمين