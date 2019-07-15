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سياسة|السودان

السودان: مظاهرات في عدة مدن وحرق مقر لـ"الدعم السريع"

استمرار المظاهرات في شوارع المدن السودانية
استمرار المظاهرات في شوارع المدن السودانية
15/7/2019

تظاهر مئات السودانيين، الإثنين، في عدة مدن بالبلاد، تنديداً بأحداث مدينة السوكي بولاية سنار (جنوب شرق).

وفي وقت سابق، الإثنين، أعلنت السلطات السودانية مقتل مواطن وأحد أفراد قوات الدعم السريع في "أحداث" (من دون تفصيلها) شهدتها مدينة السوكي، الأحد.

وأظهرت لقطات فيديو قيام مواطنين باقتحام وحرق مقر لقوات الدعم السريع في ولاية شرق دارفور.

التفاصيل
  • فرقت الشرطة السودانية متظاهرين وسط العاصمة الخرطوم باستخدام الغاز المسيل للدموع، وفق شهود عيان.
  • أفاد الشهود أن المئات تجمعوا في السوق العربي (أحد أكبر أسواق العاصمة) في وسط الخرطوم، تنديداً بأحداث مدينة السوكي بولاية سنار (جنوب شرق).
  • وفق الشهود، فإن المتظاهرين رفعوا شعارات الثورة، وأخرى تطالب بالقصاص لقتلة المتظاهرين، وتندد بحادثة "السوكي"، قبل أن تحاصرهم قوات الشرطة وتطلق الغاز المسيل للدموع وتفرقهم.

  • تنديدا بالحادثة ذاتها، تظاهر سودانيون في حي "بري" القريب من مقر قيادة الجيش، شرقي الخرطوم.
  • تداول ناشطون صورا لمظاهرات في أحياء مدينة بحري شمال الخرطوم، وأم درمان غربي الخرطوم تنديدا بحادثة السوكي.
  • أفاد "تجمع المهنيين السودانيين"، أبرز مكونات "قوى التغيير" بالبلاد، بأن المئات خرجوا في تظاهرة بمدينة مدني (وسط) تضامنا مع أهالي مدينة السوكي.
  • نشر عبر صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" صورا لمئات المتظاهرين يجوبون شوارع المدينة تنديدا بالأحداث. وأضاف أن "طلاب الثانوية بمدينة سنجه (جنوب شرق) خرجوا في تظاهرة، تضامنا مع مدينة السوكي، مطالبين بتقديم الجناة للعدالة".
  • من جانبه، قال حزب المؤتمر السوداني المعارض، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن عشرات المهنيين نفّذوا وقفة احتجاجية بمدينة كسلا (شرق) تنديداً بما وصفوه بـ"جريمة السوكي"، مطالبين بالعدالة لكل الشهداء.
  • في تصريحات إعلامية سابقة، أوضح والي ولاية سنار المكلف، اللواء أحمد صالح أحمد، أن الأحداث جاءت نتيجة تحرك مواطني السوكي، الأحد، نحو مكتب جهاز الأمن الذي تحرسه قوات الدعم السريع. وأضاف أن "حدوث المناوشات أدى إلى إطلاق أعيرة نارية من جانب القوات التي تحرس مكاتب الأمن، ما نتج عنه استشهاد شخصين من الطرفين وإصابة آخرين".
دهس أسرة
  • على صعيد آخر، أعلنت لجنة أطباء السودان المعارضة، الإثنين، أن سيارة تتبع لقوات الدعم السريع، دهست أسرة كاملة في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، ما أسفر عن مصرع 4 منهم.
  • قالت اللجنة المعارضة في بيان "امتدادا لهمجية قوات الدعم السريع دهست عربة (سيارة) تتبع لهذه القوات أسرة كاملة في مدينة أم درمان، توفي على إثرها 4 منهم، نتحسبهم عند الله شهداء".
  • من دون توضيح أكثر لتفاصيل الحادثة ودوافعها، أضاف البيان "نؤكد أن الاعتداءات التي حدثت أمس الأحد في مدينة السوكي واليوم، يتحمل مسؤوليتها المجلس العسكري".
المصدر : وكالات
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