أردوغان في ذكرى فشل الانقلاب: لن يستطيع أحد تركيع شعبنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة لإفشال محاولة الانقلاب إنه "لن يستطيع أحد تركيع الشعب، طالما هناك مؤسسات تدافع عن مكتسبات الديمقراطية".

أهم ما جاء في كلمة أردوغان:

طالما لدينا مؤسسات تدافع عن مكتسبات الديمقراطية التركية باستماتة فلن يستطيع أحد تركيع شعبنا.

لن تجرؤ أية قوة أبدًا على القيام بمحاولة مشابهة (للانقلاب) مادام جنودنا وشرطتنا واستخباراتنا مخلصين لشعبنا ودولتنا.

أصبحنا أكثر قوة وتماسكا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.

نتخذ كافة التدابير من أجل منع تعرض الشعب التركي لخيانات شبيهة بالمحاولة الانقلابية.

أخرجنا جميع عناصر غولن من مؤسساتنا الحكومية وحل مكانهم مواطنون شرفاء.

لا توجد قوى قادرة على دحر قوة أي شعب في العالم.

نقلنا الدولة من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي للتخلص من البيروقراطية وتحقيق أهدافنا التي تخدم شعبنا.

بدأنا باستلام منظومة "S-400″، واليوم وصلت الطائرة الثامنة، وإن شاء الله سننهي استلامها في أبريل/ نيسان 2020.

سنغدو من الدول المعدودة في حيازة أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة والهدف حاليًا المشاركة في الإنتاج مع روسيا.

كلمة أردوغان جاءت خلال افتتاحه المبنى الجديد لمديرية أمن العاصمة التركية أنقرة، ضمن فعاليات احتفال تركيا بيوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية".

أردوغان التقى مع جرحى وأهالي ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة أمام المجمع الرئاسي، قبل أن يتوجه إلى النصب التذكاري للضحايا، حيث وضع إكليلا من الورود على النصب ثم قرأ الفاتحة.

إحياء الذكرى الثالثة للانقلاب الفاشل