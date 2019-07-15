أردوغان: ترمب يملك سلطة منع فرض عقوبات على تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يملك سلطة عدم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة صواريخ إس-400 الروسية وإن عليه إيجاد "حل وسط" في هذا الخلاف.
أبرز تصريحات أردوغان
- ترمب لديه سلطة الإحجام عن أو تأجيل تطبيق قانون مجابهة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات.
- بما أن هذا هو الوضع، فإن على ترمب إيجاد حل وسط.
- لا أعتقد أن ترمب يتفق في الرأي مع من هم دونه من المسؤولين الأمريكيين وقال ذلك أمام كل وسائل الإعلام العالمية.
- بشرائنا منظومة إس-400، نحن لا نستعد للحرب. إننا نحاول ضمان السلام وأمننا القومي.
- تركيا لا تزال راغبة في شراء منظومة الدفاع الصاروخي باتريوت من واشنطن.
- هدف البلدين ينبغي أن ينصب على تعزيز التجارة والعمل على تحقيق تعاون دفاعي شامل.
- دائما ما ينظر ترمب إلى ذلك بشكل إيجابي. نحن شركاء استراتيجيون. فلنفعل ما تستلزمه الشراكة الاستراتيجية.
خلفيات
- تصريحات أردوغان جاءت بعد يومين من استلام تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أول شحنة من قطع منظومة الدفاع الصاروخي الروسية المتقدمة إس-400، رغم تحذير واشنطن من أن هذا الإجراء قد يتبعه عقوبات أمريكية.
- ترمب عبر عن تعاطفه مع الموقف التركي أثناء لقائه مع أردوغان خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان الشهر الماضي، قائلا إن أنقرة اضطرت لشراء منظومة إس-400 من موسكو لأن الإدارة الأمريكية السابقة رفضت بيعها صواريخ باتريوت.
- إلى جانب التهديد بالعقوبات، قال مسؤولون أمريكيون إن من المحتمل استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات إف-35 القادرة على الإفلات من أنظمة الرادار، ما يعني أنها لن تكون جزءا من عملية إنتاجها أو قادرة على شراء المقاتلات التي طلبتها.
- تقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن منظومة إس-400 ربما تشكل تهديدا لهذه المقاتلات إذا كانت تعمل في المنطقة ذاتها.
- أردوغان قال إن بلاده طلبت ما يزيد على 100 مقاتلة إف-35 وإنها تتوقع أن تظل واشنطن على التزامها بهذه الصفقة.