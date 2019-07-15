أردوغان: ترمب يملك سلطة منع فرض عقوبات على تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يملك سلطة عدم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة صواريخ إس-400 الروسية وإن عليه إيجاد "حل وسط" في هذا الخلاف.

أبرز تصريحات أردوغان

ترمب لديه سلطة الإحجام عن أو تأجيل تطبيق قانون مجابهة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات.

بما أن هذا هو الوضع، فإن على ترمب إيجاد حل وسط.

لا أعتقد أن ترمب يتفق في الرأي مع من هم دونه من المسؤولين الأمريكيين وقال ذلك أمام كل وسائل الإعلام العالمية.

بشرائنا منظومة إس-400، نحن لا نستعد للحرب. إننا نحاول ضمان السلام وأمننا القومي.

تركيا لا تزال راغبة في شراء منظومة الدفاع الصاروخي باتريوت من واشنطن.

هدف البلدين ينبغي أن ينصب على تعزيز التجارة والعمل على تحقيق تعاون دفاعي شامل.

دائما ما ينظر ترمب إلى ذلك بشكل إيجابي. نحن شركاء استراتيجيون. فلنفعل ما تستلزمه الشراكة الاستراتيجية.

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