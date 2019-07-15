البث الحي
سياسة

أردوغان: ترمب يملك سلطة منع فرض عقوبات على تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
15/7/2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يملك سلطة عدم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة صواريخ إس-400 الروسية وإن عليه إيجاد "حل وسط" في هذا الخلاف.

أبرز تصريحات أردوغان
  • ترمب لديه سلطة الإحجام عن أو تأجيل تطبيق قانون مجابهة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات.
  • بما أن هذا هو الوضع، فإن على ترمب إيجاد حل وسط.
  • لا أعتقد أن ترمب يتفق في الرأي مع من هم دونه من المسؤولين الأمريكيين وقال ذلك أمام كل وسائل الإعلام العالمية.
  • بشرائنا منظومة إس-400، نحن لا نستعد للحرب. إننا نحاول ضمان السلام وأمننا القومي.
  • تركيا لا تزال راغبة في شراء منظومة الدفاع الصاروخي باتريوت من واشنطن.
  • هدف البلدين ينبغي أن ينصب على تعزيز التجارة والعمل على تحقيق تعاون دفاعي شامل.
  • دائما ما ينظر ترمب إلى ذلك بشكل إيجابي. نحن شركاء استراتيجيون. فلنفعل ما تستلزمه الشراكة الاستراتيجية.
خلفيات
  • تصريحات أردوغان جاءت بعد يومين من استلام تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أول شحنة من قطع منظومة الدفاع الصاروخي الروسية المتقدمة إس-400، رغم تحذير واشنطن من أن هذا الإجراء قد يتبعه عقوبات أمريكية.
  • ترمب عبر عن تعاطفه مع الموقف التركي أثناء لقائه مع أردوغان خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان الشهر الماضي، قائلا إن أنقرة اضطرت لشراء منظومة إس-400 من موسكو لأن الإدارة الأمريكية السابقة رفضت بيعها صواريخ باتريوت.
  • إلى جانب التهديد بالعقوبات، قال مسؤولون أمريكيون إن من المحتمل استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات إف-35 القادرة على الإفلات من أنظمة الرادار، ما يعني أنها لن تكون جزءا من عملية إنتاجها أو قادرة على شراء المقاتلات التي طلبتها.
  • تقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن منظومة إس-400 ربما تشكل تهديدا لهذه المقاتلات إذا كانت تعمل في المنطقة ذاتها.
  • أردوغان قال إن بلاده طلبت ما يزيد على 100 مقاتلة إف-35 وإنها تتوقع أن تظل واشنطن على التزامها بهذه الصفقة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

موقع أمريكي: أسر مسلمي الإيغور تحرق كتبها عن الإسلام لهذا السبب

السلطات الصينية أجبرت جميع المساجد تقريبا في عدة مقاطعات على إزالة قبابها وحروفها العربية (غيتي)

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

طالب مسلم غادر حزينا.. مدرسة هولندية تصف الإسلام بـ"دين العنف"

مغردون وصفوا أسئلة المدرسة بأنها تعبر عن حالة من الإسلاموفوبيا (وكالة الأناضول)

"حجج بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات".. هزيمة قضائية جديدة لترمب

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب- البيت الأبيض 20 نوفمبر (رويترز)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)