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سياسة|مصر

مصر: أحكام بالمؤبد بحق 12 شخصا في قضية مرتبطة بـ"فض رابعة"

دار القضاء العالي في مصر
دار القضاء العالي في مصر
14/7/2019

قضت محكمة مصرية، الأحد، بالسجن بأحكام تصل للمؤبد (25 عاما) بحق 12 متهما، لإدانتهم بالتحريض والقتل، على خلفية أحداث شغب وقعت عقب فض اعتصام "رابعة" بالقاهرة في 14 أغسطس/آب 2013.

التفاصيل
  • قال خالد أبو العلا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ، إن محكمة جنايات المنيا (وسط)، قضت اليوم حضوريا بالسجن المؤبد بحق 9 أشخاص، والسجن 15 عاما لآخر، ومتهمين اثنين بالحبس 3 سنوات، فيما برأت 31 آخرين، لعدم كفاية الأدلة.
  • جاء الحكم، وفق أبو العلا، على خلفية إعادة إجراءات المحاكمة في القضية المعروفة بـ"اقتحامات مركز شرطة مطاي" بمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة.
  • وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بينها "ارتكاب والتحريض على أعمال عنف وقتل وتخريب المنشآت العامة"، وهو ما نفاه المتهمون وهيئة الدفاع عنهم خلال جلسات المحاكمة.
  • تعتبر هذه الأحكام أولية قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يوما من صدور الحكم، وفق القانون المصري.
  • وفق تقارير محلية، وقعت أعمال شغب وعنف في عدد من محافظات مصر، عقب فض قوات من الجيش والشرطة بالقوة، في 14 أغسطس/ آب 2013، اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة".
  • أسفرت عملية الفض آنذاك عن سقوط مئات القتلى والمصابين والمفقودين، وقالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت 1000 قتيل.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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