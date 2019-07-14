مصر: أحكام بالمؤبد بحق 12 شخصا في قضية مرتبطة بـ"فض رابعة"

قضت محكمة مصرية، الأحد، بالسجن بأحكام تصل للمؤبد (25 عاما) بحق 12 متهما، لإدانتهم بالتحريض والقتل، على خلفية أحداث شغب وقعت عقب فض اعتصام "رابعة" بالقاهرة في 14 أغسطس/آب 2013.

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