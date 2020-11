"مانهاتن" بنيويورك في ظلام دامس لعدة ساعات.. ما هي الأسباب؟

تضرر أكثر من 70 ألف شخص، أمس السبت، من انقطاع التيار الكهربائي لساعات عن قطاع واسع في منطقة مانهاتن غرب مدينة نيويورك الأمريكية، إثر انفجار محول، أثر على حركة مترو الأنفاق والمتاجر

أسباب الانقطاع

So the power on the west side of Manhattan has been out for over an hour and #NYPD still doesn’t have traffic cops at intersections. There are actual citizens directing traffic right now. How is this real life? Bless these people helping to control chaos. pic.twitter.com/VxUSaEqh0A

— Alex Bahgat (@ABahgs) July 14, 2019