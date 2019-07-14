"مانهاتن" بنيويورك في ظلام دامس لعدة ساعات.. ما هي الأسباب؟

تضرر أكثر من 70 ألف شخص، أمس السبت، من انقطاع التيار الكهربائي لساعات عن قطاع واسع في منطقة مانهاتن غرب مدينة نيويورك الأمريكية، إثر انفجار محول، أثر على حركة مترو الأنفاق والمتاجر

أسباب الانقطاع

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن عمدة مدينة نيويورك "دي بلاسيو" قوله إن انقطاع التيار الكهربائي ربما حدث نتيجة مشكلة ميكانيكية في الشبكة الكهربائية ونفى أن يكون مرتبطاً بالإرهاب أو عمل متعمد.

بلاسيو: يبدو أنه حدث شيء ما خطأ في الأسلوب الذي ينقلون به الطاقة من جزء إلى آخر من المدينة.

نقل المصدر ذاته، عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء قوله، إنّ رجال الإطفاء كانوا يستجيبون لعدد كبير من حرائق المحولات بالإضافة إلى بلاغات عن أشخاص عالقين في المصاعد وعربات مترو الأنفاق.

So the power on the west side of Manhattan has been out for over an hour and #NYPD still doesn’t have traffic cops at intersections. There are actual citizens directing traffic right now. How is this real life? Bless these people helping to control chaos. pic.twitter.com/VxUSaEqh0A — Alex Bahgat (@ABahgs) July 14, 2019

نتائج الانقطاع:

انقطع التيّار بالكامل في منطقة مسارح برودواي، وتوقّفت إشارات المرور عن العمل وانطفأت لوحات الإعلانات العملاقة في ساحة تايمز سكوير.

أغلقت العديد من المتاجر مبكرا، وتم إلغاء العديد من عروض مسارح برودواي قبيل وقت قصير من انطلاقها.

قدم بعض الفنانين عروضاً مرتجلة على الرصيف خارج المسارح.

كما تم استئناف حفل موسيقي كان يجرى في قاعة كارنيغي أمام المبنى بمجرد أن تجمع الجمهور مرة أخرى.

حاول عناصر الشرطة تنظيم حركة المرور على مفترقات الطرق، بينما كان البعض يسيرون في طُرقٍ أُغلِقت أمام السيارات.

دعت هيئة النقل الحضري، المعروفة باسم "إم تي إيه"، مستخدمي المواصلات العامة إلى تجنب استخدام المترو، بعد أن تقطعت السبل ببعض الركاب تحت الأرض لأكثر من ساعة.

لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية جراء الانقطاع، كما لم يتم الإبلاغ عن عمليات اعتقال.

عودة التيار

بدأ الانقطاع بحسب مسؤولين في الساعة 18.47 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، 22:47 بتوقيت غرينتش، وعادَ في الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي، 02:00 بتوقيت غرينتش.

الرئيس التنفيذي لشركة كون إديسون، جون مكوافوي، قال إن فرق الصيانة أصلحت خمس شبكات من أصل ستة مشيراً إلى تأثر 73 ألف مشترك من الانقطاع.

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