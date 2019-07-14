غضب كويتي من "إساءة" مذيعة سعودية

تشهد منصات التواصل الاجتماعي بالكويت حالة استياء عارمة من المذيعة السعودية على قناة العربية سارة دندراوي.
رئيس مجلس قناة العربية عبدالرحمن الراشد ، يهاجم الكويت واصفا إياها بالمنافقة !!! #سارة_دندراوي #سارة_ظرنطاوي pic.twitter.com/KbctBf81WE
— سعد السعيدي (@salsaeedi) July 14, 2019
العربيه مساء الخير .. كان المفروض تعتذر للشعب الكويتي وتقول ما اقصد واحب الكويت واهلها وتنتهي المشكله بس انها تزيد الطين بله وتقول المدافعين عن قطر فهذا تصعيد لامبررله بهالفتره/ اعتقد تعرفوني عدل مو من اللي يقبضون من قطر ولا منكم وغيري كثير 😡😡😡😡 https://t.co/VSIxxdRhMw
— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 14, 2019
منا الى وزارة الخارجيه الكويتيه و وزير الداخليه هذي نتيجة طبيعيه لمن يزرع المعروف في غير اهله اتركوا عنكم ملاحقة اهل الكويت من اجل التستر ممن بدت العداوة من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر pic.twitter.com/nmbLnySKL4
— ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 14, 2019
إلى وزير الإعلام بصفته
لوكنت مكانك لأمرت فورا بغلق مكتب #قناة_العربية في #الكويت وسحب ترخيصها.
موقف الكويت من الخلاف الخليجي واضح وجلي وعلى رؤوس الأشهاد!
ومن يرى أن غلق مكتب العربية بمثابة الإنحياز لطرف ضد آخر خل يطق راسه بالطوفة!@CGCKuwait @KuwaitiCM @MOFAKuwait @MOInformation
— ثامر الدخيل – بوراشد Thamer Aldakheel (@bourashed) July 14, 2019
منذ الان اذا كانت مذيعتكم قصدت بالتهكم او الاستهزاء جماعة الاخوان المسلمين في الكويت فأقول انهم مواطنون كويتيون وان اختلفنا معهم فهو خلاف في البيت الكويتي ولانقبل اساءة الأجنبي لهم !! فانصحوا مذيعتكم ان يكون اعتذارها عام وصريح دون تسبيب أقبح من السقطة ذاتها! pic.twitter.com/8H4t51fIxv
— المحامي عماد السيف (@AlsaifEmad) July 14, 2019