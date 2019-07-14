غضب كويتي من "إساءة" مذيعة سعودية

تشهد منصات التواصل الاجتماعي بالكويت حالة استياء عارمة من المذيعة السعودية على قناة العربية سارة دندراوي.

"إساءة"

يأتي ذلك جراء ذكرها اسم دولة الكويت بطريقة ساخرة في نهاية تقرير لها حول "قرار قطر خفض سعر الخمور لاستقطاب المزيد من الزوار في بطولة كأس العالم المقبلة"، على حد زعمها.

قالت المذيعة في نهاية تقريرها "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

تصدر وسم يسخر من المذيعة قائمة الأكثر تداولا في الكويت، الأحد، مقابل تأييد لها من مغردين سعوديين.

طالب مغردون كويتيون بضرورة اعتذار المذيعة وإغلاق مكتب قناة العربية في الكويت.

استنكر مغردون رفض المذيعة أو القناة تقديم اعتذار وزعمهم أنها كانت تقصد "جماعة معينة" في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت.

رئيس مجلس قناة العربية عبدالرحمن الراشد ، يهاجم الكويت واصفا إياها بالمنافقة !!! #سارة_دندراوي #سارة_ظرنطاوي pic.twitter.com/KbctBf81WE — سعد السعيدي (@salsaeedi) July 14, 2019

بيان وزارة الإعلام الكويتية

أعربت وزارة الإعلام الكويتية رفضھا إقحام بلادها بقضایا لا دخل لھا فیھا، معتبرة ما قامت به مذيعة قناة العربية السعودية "إساءة بالغة غیر مقبولة تجاه الكویت وشعبھا".

أكدت وزارة الإعلام الكويتية، في بیان، أن الكویت سعت وتسعى دائما إلى وحدة الموقف الخلیجي وتجاوز الخلاف بین الأشقاء. دعت دائما إلى وقف الحملات الإعلامیة لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخویة بین أبناء دول المجلس وتأثیر سلبي مباشر على روح تلك العلاقة.

أشارت الوزارة إلى حرص الكویت على النأي بنفسھا من أن تكون طرفا في تلك الحملات. وأكدت أنھا اتخذت إجراءاتھا الداخلیة المعتادة بالتواصل مع المسؤولین في قناة العربیة ومكتبھا في الكویت وطالبتھا بتصحیح الخطأ وتدراكه فورا.

أكدت الوزارة في الوقت ذاته أن الكویت تحترم حریة التعبیر والعمل الإعلامي المھني لا سیما الذي یسعى إلى تقریب وجھات النظر وتحقیق وحدة الصف الخلیجي.

العربيه مساء الخير .. كان المفروض تعتذر للشعب الكويتي وتقول ما اقصد واحب الكويت واهلها وتنتهي المشكله بس انها تزيد الطين بله وتقول المدافعين عن قطر فهذا تصعيد لامبررله بهالفتره/ اعتقد تعرفوني عدل مو من اللي يقبضون من قطر ولا منكم وغيري كثير 😡😡😡😡 https://t.co/VSIxxdRhMw — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 14, 2019

منا الى وزارة الخارجيه الكويتيه و وزير الداخليه هذي نتيجة طبيعيه لمن يزرع المعروف في غير اهله اتركوا عنكم ملاحقة اهل الكويت من اجل التستر ممن بدت العداوة من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر pic.twitter.com/nmbLnySKL4 — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 14, 2019

إلى وزير الإعلام بصفته

لوكنت مكانك لأمرت فورا بغلق مكتب #قناة_العربية في #الكويت وسحب ترخيصها.

موقف الكويت من الخلاف الخليجي واضح وجلي وعلى رؤوس الأشهاد!

ومن يرى أن غلق مكتب العربية بمثابة الإنحياز لطرف ضد آخر خل يطق راسه بالطوفة!@CGCKuwait @KuwaitiCM @MOFAKuwait @MOInformation — ثامر الدخيل – بوراشد Thamer Aldakheel (@bourashed) July 14, 2019

منذ الان اذا كانت مذيعتكم قصدت بالتهكم او الاستهزاء جماعة الاخوان المسلمين في الكويت فأقول انهم مواطنون كويتيون وان اختلفنا معهم فهو خلاف في البيت الكويتي ولانقبل اساءة الأجنبي لهم !! فانصحوا مذيعتكم ان يكون اعتذارها عام وصريح دون تسبيب أقبح من السقطة ذاتها! pic.twitter.com/8H4t51fIxv — المحامي عماد السيف (@AlsaifEmad) July 14, 2019

الأزمة الخليجية