ثلاثة ديمقراطيين طامحين للرئاسة يتقدمون على ترمب

يتقدم ثلاثة ديمقراطيين يطمحون للرئاسة لعام 2020، على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في استطلاع رأي جديد.

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أظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة (إن بي سي نيوز) وصحيفة (وول ستريت جورنال) وصدرت نتائجه اليوم الأحد، أن ترمب حل بعد كل من جو بايدن والسيناتور بيرني ساندرز والسيناتور إليزابيث وارن، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ.

جاء بايدن، نائب الرئيس السابق، في الصدارة بنسبة 51% مقابل 42% لترمب، فيما حصل ساندرز على تأييد بنسبة 50% مقابل 43% لترمب، وحصلت وارن على 48% مقابل 43% لترمب.

بلغت نسبة تأييد ترمب بين الذين شملهم الاستطلاع 45% مقابل 52% ممن أبدوا عدم تأييدهم.

جرى الاستطلاع خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو/ تموز وشمل عينة من 800 ناخب مسجل، وجرى استطلاع آراء أكثر من نصفهم عبر الهاتف.

المرشحون الديمقراطيون