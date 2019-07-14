الكويت تتحرك لحماية موانئها وسط التوترات بالخليج

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن البحرية الكويتية ومؤسسة الموانئ ستعدان خططا أمنية لحماية الموانئ الرئيسية بالبلد المنتج للنفط وذلك وسط تصاعد التوتر بين إيران والغرب.

التفاصيل:

نقلت الوكالة الرسمية عن الشيخ يوسف عبد الله الناصر الصباح المدير العام للمؤسسة قوله إنه جرى التوقيع على بروتوكول تعاون بين الجانبين "في مرحلة مهمة تمر بها المنطقة أمنيا".

بحسب الوكالة فإن الشيخ يوسف الصباح أوضح أن المرحلة الحالية تستدعي تضافر الجهود للحفاظ على أمن الموانئ البحرية "وضمان الاستعداد الكامل لوقوع أي طارئ محتمل".

وقع مدير عام#مؤسسة_الموانئ_الكويتية

الشيخ/يوسف عبدالله الصباح

بروتوكول تعاون مع #وزارة_الدفاع

متمثل في القوة البحرية

شمل

تدريب الكوادر البشرية وتبادل الخبرات والدورات الخارجية وحماية الموانيء

بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

مثـّل جانب القوة البحرية

اللواء الركن/خالد الكندري pic.twitter.com/MyNUHTw22W — مؤسسة الموانئ الكويتية KPA (@KuwaitPorts) July 13, 2019

التوتر في منطقة الخليج: