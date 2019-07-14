السودان: مقتل شخص وإصابة آخرين برصاص قوات الدعم السريع

قال شهود إن قوات الأمن المدعومة من المجلس العسكري الحاكم في السودان أطلقت النار على محتجين في ولاية سنار جنوب شرقي البلاد اليوم الأحد.

فيما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية المنتمية للمعارضة أن شخصا قُتل برصاصة في رأسه.

ماذا حدث؟

نُظمت المسيرة في مدينة السوكي الواقعة على بعد 340 كيلومترا جنوب شرقي الخرطوم احتجاجا على عنف قوات الدعم السريع المتهمة بقتل 128 شخصا على الأقل في واقعة فض اعتصام في الخرطوم في الثالث من يونيو حزيران وبتنفيذ عدد من الهجمات لاحقا.

قُتل الرجل في خضم مشاحنات بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية حول التفاصيل النهائية لاتفاق تقاسم السلطة قبل الانتخابات بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انقلاب عقب احتجاجات حاشدة استمرت لأسابيع.

قالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان "ارتقت روح الشهيد/ أنور حسن إدريس بمدينة السوكي، ولاية سنار، بعد إصابته برصاصة في الرأس من قبل مليشيات الجنجويد".

أضاف البيان "ووقعت عدد من الإصابات (لم يحددها)، بينهم حالات خطرة تم نقلها لمستشفى مدينة سنار (جنوب شرق)".

تابعت اللجنة أن عددا من المحتجين، الذين خرجوا في مسيرة ضد لجوء قوات الدعم السريع للعنف في مواجهة بعض احتجاجات الشوارع، أصيبوا كذلك في الواقعة ذاتها وأن بعضهم "حالات خطرة".

من جانبه، حمل تجمع المهنيين السودانيين السلطات السودانية مسؤولية ما يجري في مدينة السوكي جنوب شرقي البلاد من أحداث دامية عقب سقوط قتيل وإصابة آخرين.

بيان التجمع

تواجه مدينة السوكي بولاية سنار أحداثا دامية وربما تتحول لمجزرة حقيقية.

نحمل السلطات في ولاية سنار والسلطات المركزية في الخرطوم كامل المسؤولية عما جرى ويجري في مدينة السوكي.

الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط وستطال العدالة كل المجرمين طال الزمن أو قصر، والمحاسبة قادمة لا محالة لكل فرد وجماعة.

بيان حزب المؤتمر السوداني

شهيد سقط اليوم في مدينة السوكي على خلفية تظاهرات احتجاجية تندد بأحداث عنف مارستها قوات الدعم السريع مساء السبت.

خرج المواطنون صباح اليوم منددين بالأفعال القمعية التي حدثت السبت من ضرب بالسياط، إلا أن قوات الدعم السريع أطلقت الأعيرة النارية نتج عنها سقوط شهيد وجرح آخرون.

عدم استقرار