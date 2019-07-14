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سياسة|السودان

السودان: خلاف حول حصانة القادة بين المجلس العسكري والمعارضة

المجلس العسكري الانتقالي في السودان
المجلس العسكري الانتقالي في السودان
14/7/2019

قالت مصادر للجزيرة، إن هناك خلافا بين قوى التغيير والمجلس العسكري بالسودان حول تفاصيل بالإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية.

التفاصيل
  • الخلاف يتمحور حول رفض قوى التغيير منح الحصانة من الملاحقة الجنائية لقيادات المرحلة الانتقالية.
  • القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن: تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق.
  • أبو الحسن: من بين هذه النقاط منح الوثيقة حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي طيلة الفترة الانتقالية في البلاد.
  • أبو الحسن: من بين النقاط المتحفظ عليها في الوثيقة الثانية وجود قوات الدعم السريع في البلاد.
  • المجلس العسكري الانتقالي السوداني يطعن في القرار القضائي بإعادة خدمة الإنترنت.
  • مصادر للجزيرة مباشر: قوات الدعم السريع تطلق النار على مواطنين في مدينة السوكي بولاية سنار وسط السودان.
خلفيات
  • من المرتقب عقد اجتماع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري كان تأجل إلى اليوم الأحد.
  • دخلت وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مراحلها النهائية.
  • يتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
المصدر : الجزيرة مباشر
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