السودان: خلاف حول حصانة القادة بين المجلس العسكري والمعارضة

قالت مصادر للجزيرة، إن هناك خلافا بين قوى التغيير والمجلس العسكري بالسودان حول تفاصيل بالإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية.

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الخلاف يتمحور حول رفض قوى التغيير منح الحصانة من الملاحقة الجنائية لقيادات المرحلة الانتقالية.

القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن: تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق.

أبو الحسن: من بين هذه النقاط منح الوثيقة حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي طيلة الفترة الانتقالية في البلاد.

أبو الحسن: من بين النقاط المتحفظ عليها في الوثيقة الثانية وجود قوات الدعم السريع في البلاد.

المجلس العسكري الانتقالي السوداني يطعن في القرار القضائي بإعادة خدمة الإنترنت.

مصادر للجزيرة مباشر: قوات الدعم السريع تطلق النار على مواطنين في مدينة السوكي بولاية سنار وسط السودان.

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