السودان: تعثر التوصل لإعلان دستوري توافقي بين العسكري وقوى التغيير

تعثرت مفاوضات التوقيع على الاتفاق السوداني بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بعد دمج الإعلان الدستوري والميثاق السياسي.

ودخلت المشاورات بشأن الإعلان الدستوري المحدد لصلاحيات هيئات الفترة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان، مراحلها النهائية.

والتقي اليوم الوسيطان الإفريقي والإثيوبي مع ممثلي قوى الحرية والتغيير السودانية والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم كل على حدة، ثم يعقد لقاء مشترك مساء الأحد.

تعثر الاتفاق بين المعارضة والعسكري:

قالت مصادر لـ "الجزيرة" إن اختزال الميثاق السياسي تسبب في تأجيل التوقيع لأنه أغفل الكثير من القضايا مثل قضيتي السلام والنازحين.

أكدت المصادر أن أبرز مواضع الخلاف بشأن الاعلان الدستوري تتمحور في الحصانة المطلقة لرئيس وأعضاء المجلس السيادي، حيث منح الإعلان أعضاء المجلس السيادي حصانة من أي ملاحقة قانونية في السنوات الثلاث المقبلة.

من نقاط الخلاف تقييد عضوية حاملي الجنسية المزدوجة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، إلى جانب منح الصلاحيات للمجلس السيادي لتعيين ولاة الولايات ما يؤجج مخاوف تكريس المركزية المطلقة.

كما نص الإعلان على عدم فتح أي قضايا ضد أعضاء المجلس في المحاكم، وهو ما رفضته قوى الحرية والتغيير جملة وتفصيلا، واعتبرته مخالفا لمسوّدة الاتفاق.

رأت قوى التغيير في اختزال صلاحية المجلس التشريعي ونقل صلاحياته إلى المجلس السيادي ومجلس الوزراء أمرا يتنافى مع ما تمّ التوافق عليه برعاية الوساطة.

إعادة الإنترنت:

طعنت وزارة العدل السودانية، اليوم الأحد، على قرار محكمة الخرطوم الذي يلزم شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت.

قال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية، ياسر ميرغنى، إن مستشارا قانونيا يتبع لوزارة العدل السودانية قدم طلبا لمحكمة الخرطوم شمال، لإلغاء حكم قضائي كان قد صدر الأسبوع الماضي ويلزم شركات الاتصالات بضرورة إعادة خدمة الإنترنت فورا.

وعاد الإنترنت بشكل جزئي في التاسع من يوليو/تموز الجاري بعد أسابيع من قطع الإنترنت، وبالتحديد فض اعتصام نظمه المتظاهرون أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين.

ادعاء وجود انقلاب:

نقل "موقع ميدل إيست آي" عن مصادر في جهاز الأمن السوداني أن المجلس العسكري ادعى إحباط محاولة انقلابية عليه بهدف تعزيز موقفه في محادثات تقاسم السلطة مع قوى التغيير.

قال مصدر إن العدد الذي ادعت قوات الأمن اعتقاله في أعقاب المحاولة الانقلابية المزعومة غير كاف للقيام بانقلاب.

كانت قوات الأمن السودانية قالت إنها اعتقلت اثني عشر ضابطا دبروا لمحاولة الانقلاب.

نقل الموقع عن عضو قوى الحرية والتغيير بابكر فيصل قوله إن حلفاء البشير لا يزالون يتمتعون بنفوذ في الجيش والأجهزة الأمنية، وقد يحاولون إحباط اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى التغيير.

اجتماعات أديس أبابا:

استمرت، الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان مع الجبهة الثورية بشكل موسع.

قال أركوا مناوي القيادي في الجبهة الثورية السودانية إن المشاورات أمس كانت امتدادا للاتفاقات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وأن الاجتماعات هدفت للوصول إلى نتائج شاملة، لحل مجمل القضايا العالقة، وليس فقط انتقال الحكم من العسكريين إلى المدنيين.

أحرزت الاجتماعات تقدما في تفاهمات تحقيق السلام وإنجاح الفترة الانتقالية في السودان، إضافة إلى مناقشة الوثيقة السياسية والإعلان الدستوري.

ومن المتوقع صدور بيان عن الاجتماعات التي تنتهي في وقت متأخر الليلة.

بيان تجمع المهنيين:

قال تجمع المهنيين السودانيين إنه تسلم نسخة من مسودة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، بعد فراغ اللجنة الفنية المشتركة من عملية الصياغة.

أكد التجمع في بيان له أن مسودة الاعلان الدستوري غير نهائية وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي.

قال إنه شرع في دراسة الوثيقة وإبداء عدد من الملاحظات بجانب الاعتراضات على بعض نقاطها.

أكد التجمع أنه سيتم صياغة هذه الملاحظات بالشكل القانوني، ومن ثم تسليمها في اجتماع اليوم الأحد لقوى الحرية والتغيير للاتفاق على موقف مشترك بشأن الوثيقة.

أكد تجمع المهنيين السودانيين على ضرورة تحقيق العدالة والمحاسبة ضد كل مرتكبي الجرائم في حق أبناء الشعب السوداني.

الاتفاق قد يجلب الاستقرار:

نشرت الواشنطن بوست تحليلاً أشارت فيه إلى أن اتفاق تقاسم السلطة في السودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير جلب بعض الاستقرار للبلاد، لكن لا يزال هناك كثير من العثرات المحتملة قبل نجاح العملية الانتقالية أبرزها الانتخابات التشريعية، وإنشاء سلطة قضائية مستقلة وتنفيذ العدالة الانتقالية، وهي عناوين رئيسية ستحدد نجاح الاتفاق.

قالت الصحيفة إنه لمنع الجيش من السيطرة على المرحلة الانتقالية، ربما يتعين على السودانيين مواصلة الاحتجاج لمواصلة الضغط لا سيما إذا فشلت الحكومة الانتقالية في تطبيق مبادئ الاتفاق.

أمروا بذبح المتظاهرين: