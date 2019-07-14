البرلمان المصري يسمح بتجنيس الإسرائيليين والفلسطينيين

أقر البرلمان المصري بشكل نهائي قانون إقامة وتجنيس الأجانب برغم معارضة نواب وسياسيين ونشطاء، وبدأت الاستعدادات لتنفيذه عقب تصديق الرئيس المصري.

تفاصيل القانون

يعنى لو أبن نتنياهو او حفيد لجولدا مائير او موشى ديان دفع لكم قرشين ياطبقة خاينة ممكن تعطوه الجنسية المصرية ؟؟؟!!!!

نظام يقصف بيوت سيناء..ويطرد سكان الوراق ونزلة السمان ومثلث ماسبيرو ويحرق في وسط القاهرة..ثم يمنح الإقامة والجنسية للصهاينة، كيف يمكن أن تصفه؟.

— wael kandil (@waiel65) July 13, 2019