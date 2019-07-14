ارتفاع العدد النهائي لحادث غرق سفينة مهاجرين أمام تونس إلى 82

أكد الهلال الأحمر التونسي، أن عدد الجثث التي انتشلتها تونس بعد غرق سفينة كانت مكتظة بالمهاجرين قبالة سواحلها الأسبوع الماضي ارتفع إلى 82.

التفاصيل:

قال منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر التونسي، إنه بعد عمليات بحث استمرت أسبوعا تم انتشال 82 جثة ممن كانوا بالسفينة التي غرقت الأسبوع الماضي وكانت تحمل 86 شخصا.

انقلبت السفينة التي كانت تحمل مهاجرين مساء الأربعاء 3 يوليو، في البحر قبالة ساحل جرجيس، جنوب شرقي تونس، وفق ما قاله ناجون لخفر السواحل في اليوم التالي من حدوث الكارثة.

السفينة انقلبت بعد الإبحار من ليبيا في طريقها إلى أوربا.

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، قالت إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة أشخاص ولكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى فيما بعد.

يعد ساحل غرب ليبيا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى أوربا.

ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن السفينة انقلبت على بعد نحو 60 كيلومترا من ساحل صفاقس جنوبي العاصمة تونس وأن زوارق الصيد أنقذت الناجين.

الهجرة من أفريقيا إلى أوربا: