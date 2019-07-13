26 قتيلاً في هجوم على فندق في كيسمايو بجنوب الصومال

قُتل 26 شخصاً على الأقل وأصيب 56 آخرون بجروح في هجوم شنّه مسلحون من حركة الشباب الصومالية على فندق في مدينة كيسمايو الساحلية في جنوب الصومال.
وعادة ما تعلن حركة الشباب والمسؤولون الحكوميون أعدادا مختلفة لضحايا الهجمات.
وهذا هو أعنف هجوم تشهده المدينة منذ طرد مسلحي حركة الشباب منها في عام 2012، بعد طُردها من العاصمة مقديشو في 2011.
ومنطقة جوبا لاند وكيسمايو شكلت بدءا من 2008 ولأربع سنوات، معقلا لحركة الشباب التي كانت تستفيد من عائدات مرفأ المدينة.
لكن الحركة لا تزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تشن منها عمليات وهجمات انتحارية بما في ذلك في العاصمة، ضد مواقع حكومية وأمنية ومدنية.
كما تدير المرفأ، الواقع على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب غرب مقديشو، ومنطقة جوبا لاند المحيطة به حكومة محلية مرتبطة بالسلطات الفدرالية الصومالية.
من المقرر تنظيم انتخابات برلمانية في الصومال هذا الشهر وانتخابات رئاسية الشهر المقبل. لكن العلاقات بين الحكومة المركزية والولايات الاتحادية تشهد توترا في بعض الأحيان بسبب نزاعات على السلطة والموارد.