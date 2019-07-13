وزير أمريكي يحذر من نفاد قريب لأموال الحكومة

حذر وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أمس الجمعة، من نفاد محتمل لأموال الحكومة الفيدرالية بحلول سبتمبر/أيلول المقبل بشكل يمنعها من سداد التزاماتها.

التفاصيل:

منوتشين: بناء على أحدث التوقعات، هناك سيناريو يرجح نفاد ما لدينا من أموال قبل أن تعود جلسات الكونغرس للانعقاد مجدداً.

طلب منوتشين من الكونغرس رفع سقف الدين والسماح للحكومة بالاقتراض قبل تعليق أعمال الكونغرس من أجل العطلة الصيفية.

جاءت تصريحات منوتشين في رسالة بعثها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ونقلتها شبكة "سي إن إن".

بحسب رويترز فإنه ليس من الواضح أن أعضاء الكونغرس والبيت الأبيض سيتوصلون لاتفاق قبل رفع أعمال مجلس النواب في 26 تموز/ يوليو لعطلة صيفية مدتها ستة أسابيع.

تتخذ وزارة الخزانة خطوات منذ شهر مارس/آذار لتبديل أموالها، ومواصلة سداد فواتيرها، بعد بلوغ حد الدين 22 تريليون دولار.

إذا أقرت الحكومة الأمريكية تخفيضات ضريبية أو قررت زيادة الإنفاق الفيدرالي فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى إصدار المزيد من أوراق الخزانة وبالتالي زيادة الدين العام للولايات المتحدة.

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