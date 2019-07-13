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سياسة|الولايات المتحدة

وزير أمريكي يحذر من نفاد قريب لأموال الحكومة

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن
وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن
13/7/2019

حذر وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أمس الجمعة، من نفاد محتمل لأموال الحكومة الفيدرالية بحلول سبتمبر/أيلول المقبل بشكل يمنعها من سداد التزاماتها.  

التفاصيل:
  • منوتشين: بناء على أحدث التوقعات، هناك سيناريو يرجح نفاد ما لدينا من أموال قبل أن تعود جلسات الكونغرس للانعقاد مجدداً. 
  • طلب منوتشين من الكونغرس رفع سقف الدين والسماح للحكومة بالاقتراض قبل تعليق أعمال الكونغرس من أجل العطلة الصيفية.
  • جاءت تصريحات منوتشين في رسالة بعثها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ونقلتها شبكة "سي إن إن".
  • بحسب رويترز فإنه ليس من الواضح أن أعضاء الكونغرس والبيت الأبيض سيتوصلون لاتفاق قبل رفع أعمال مجلس النواب في 26 تموز/ يوليو لعطلة صيفية مدتها ستة أسابيع.
  • تتخذ وزارة الخزانة خطوات منذ شهر مارس/آذار لتبديل أموالها، ومواصلة سداد فواتيرها، بعد بلوغ حد الدين 22 تريليون دولار.
  • إذا أقرت الحكومة الأمريكية تخفيضات ضريبية أو قررت زيادة الإنفاق الفيدرالي فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى إصدار المزيد من أوراق الخزانة وبالتالي زيادة الدين العام للولايات المتحدة.
خلفيات
  • كان سقف الدَين لدى الخزانة الأمريكية قد حدد سابقا عند 20.5 تريليون دولار، وصوّت الكونغرس في فبراير/ شباط 2018 لتعليق حد الدَين إلى أول مارس/آذار هذا العام 2019، كجزء من اتفاق ميزانية بين الحزبين. 
  • في عام 2019 وصل الدين العام للولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 22 تريليون دولار
  • تعتبر أمريكا أكبر دولة مدينة في العالم، ويتيح الاقتراض للحكومة زيادة إنفاقها على مختلف البرامج المحلية، أو تعويض النقص في الإيرادات الضريبية.
  • إحدى الطرق الرئيسية التي تقترض بها الحكومة الأمريكية الأموال لسد العجز في الموازنة هي إصدار سندات الخزانة، والتي تمثل سندات دين على الحكومة للمستثمرين.
  • هناك نوعان من الأوراق المالية الرئيسية، هي أذون الخزانة وسندات الخزانة، والفرق بينهما في الأجل، إذ إن الأذون أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح آجالها بين ثلاثة أشهر إلى عام، أما السندات فتصل آجالها إلى 20 عاما.
المصدر : وكالات
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