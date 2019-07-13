واشنطن وأنقرة تبحثان إقامة منطقة آمنة في سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، إنها اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة إرسال فريق عسكري أمريكي، الأسبوع القادم، إلى أنقرة، لبحث إقامة منطقة آمنة في سوريا.

واتفق وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مع مارك إسبر، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، على ضرورة إرسال الفريق الأمريكي على وجه السرعة.

أبرز تصريحات أكار

الجيش التركي هو القوة الوحيدة الجاهزة والمؤهلة والمناسبة لإنشاء المنطقة الآمنة شمالي البلاد.

تركيا مضطرة لاتخاذ التدابير ضد الهجمات المكثفة من الحدود السورية، وأولوياتها تتمثل في حماية مواطنيها وحدودها.

تركيا لن تسمح بوجود التنظيمات "الإرهابية" التي تبحث عن مأوى آمن بالقرب من حدودها.

شراء تركيا منظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي، لا يعني تغيير أنقرة توجهاتها الاستراتيجية.

تركيا معرضة لتهديد جوي وصاروخي كبير، لذا فإنّ شراء منظومة إس-400 الدفاعية ضرورة وليس خياراً بالنسبة إليها.

أنقرة لاتزال تقيم عرضاً لشراء منظومة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت، وإن تدهور العلاقات لا يخدم مصالح البلدين.

تركيا لم تغير موقفها فيما يتعلق بمقاتلات "إف-35″، ويجب استمرار المشروع الذي تشارك فيه كما هو عليه حالياً.

تركيا تستلم الأجزاء الأولى من منظومة "إس-400"

تطورات ميدانية

قتل وجرح نحو 53 شخصاً بينهم أطفال ونساء أمس الجمعة بغارات النظام السوري على مناطق عدة في محافظة إدلب.

القصف طال حياً سكنياً ومسجداً في مدينة أريحا وسوقاً شعبية في مدينة معرة النعمان في الريف الجنوبي، وحي القصور في مدينة إدلب، ومدينة جسر الشغور في ريفها الغربي.

فريق منسقو استجابة سوريا، وثق في بيان له أمس الجمعة، مقتل أكثر من 1023 مدنياً خلال العملية العسكرية التي تشهدها مناطق شمال غربي سوريا.

البيان: بين القتلى 296 طفلاً، منذ بداية اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا في سبتمبر/ أيلول 2018.

الخارجية الألمانية دعت النظام السوري وحلفاءه لوقف الهجمات العسكرية واحترام القانون الدولي وضمان حماية المدنيين.

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