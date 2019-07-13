نصر الله: أمريكا تسعى لفتح قنوات اتصال مع حزب الله

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن واشنطن تسعى لفتح قنوات اتصال مع حزبه رغم تكثيف العقوبات على مسؤولين فيه.

وأكد الأمين العام لحزب الله في مقابلة مع قناة المنار (الجمعة) بمناسبة ذكرى اندلاع حرب يوليو /تموز 2006، أن إيران قادرة على قصف إسرائيل "بشراسة" في حال اندلاع حرب أمريكية ضدها، على وقع التوتر المتصاعد بين البلدين.

أبرز تصريحات حسن نصر الله:

الآن تفرض علينا عقوبات. هل تعرف أن إدارة ترمب تسعى إلى فتح قنوات مع حزب الله في لبنان عبر وسطاء، "هذا الأمريكاني البراغماتي"؟

الجديد في الأمر أن العقوبات طالت نائبين لبنانيين منتخبين من الشعب، الأمر الذي يشكل "إساءة للمجلس النيابي وللدولة اللبنانية ومؤسساتها".

ليس هناك مناطق في سوريا أخليناها بالكامل ولكن لا داعي أن تبقى الأعداد هي نفسها.

ما زلنا موجودين في كل الأماكن التي كنا فيها في سوريا لكن قلصنا القوات بما يحتاجه الوضع الحالي وهذا ليس له علاقة بالعقوبات والتقشف المالي.

إسرائيل لن تكون محيدة في أي حرب في المنطقة، عندما تفتح الحرب على إيران يعني أنها فتحت "في المنطقة كلها"، وكل دولة ستكون شريكة في الحرب على إيران ستدفع الثمن.

المنطقة سوف تشتعل في حال حصول حرب أمريكية على إيران، ومحور المقاومة يناقش بقوة الآن حول هل سنقف متفرجين.

ترمب أوقف الضربة على إيران بعد الرسالة الإيرانية، التي أرسلوها عبر دولة ثالثة وجاء فيها إذا قصفتم أي هدف لإيران فنحن سنقصف أهدافاً أمريكية.

مسؤوليتنا في المنطقة أن نعمل كل ما بوسعنا لمنع حصول حرب أمريكية على إيران لأن هناك إجماع أنها ستكون مدمرة.

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