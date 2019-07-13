جماعة الإخوان: لم يثبت علينا يومًا أي مساس بأمن الكويت

قالت جماعة الإخوان المسلمين، السبت، إنه لم يثبت عليها يوماً أي مساس بأمن الكويت أو استقرارها.

جاء ذلك في بيان لها تعقيبا على إعلان السلطات الكويتية، أمس الجمعة، ضبط خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، قالت إنها هاربة وصدر بحق عناصرها أحكام قضائية في مصر.

بيان جماعة الإخوان:

قالت الجماعة إنها فوجئت ببيان وزارة الداخلية الكويتية يتحدث عن إلقاء القبض على عدد من المواطنين المصريين العاملين هناك واصفاً إياهم بأنهم "يشكلون خلية إرهابية من الإخوان المسلمين".

أكدت أن "الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها".

أوضحت أن "العالم الحر أجمع، وجمعيات حقوق الإنسان الدولية قد أدانوا أكثر من مرة تردي حالة حقوق الإنسان في مصر، كما أدانوا سياسة تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية الجائرة الخالية من معايير العدالة القانونية؛ انتقاماً من معارضي النظام".

أشار البيان إلى أن الجماعة و"كثابت من ثوابت فكرها ومنهج عملها وسياساتها، تحرص دائماً على احترام نظم وقوانين البلاد التي يعمل أبناؤها فيها والمحافظة على أمن واستقرار المجتمعات التي يعيشون فيها".

أشار البيان إلى أن الجماعة "تدرك يقينا مكانة دولة الكويت المعروفة عبر تاريخها بمواقفها وتعاملها الموضوعي والعادل مع كل من يقيم على أرضها، ويثمنون دائماً مواقفها المشرفة حيال أحداث المنطقة ومناصرتها الدائمة لقضاياها العادلة، والترفع عن المشاركة في أية سياسات مُجحفة بحقوق الشعوب، والتزام قيم العدل والإنصاف وحماية الحقوق، ما جعلها تحتل مكانة مرموقة بين الدول وأكسبها احترام الشعوب".

أكد البيان أن "الجماعة قيادةً وأعضاءً تؤكد حرصها الكامل على أمن واستقرار الكويت واحترامها لدستورها وقوانينها، وهي على ثقة تامة بعدالة ونزاهة تعامل السلطات الكويتية مع الأشخاص المقبوض عليهم".

طالبت الجماعة بعدم تسليم المقبوض عليهم للسلطات المصرية خشية تعرضهم لـ "ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية".

الكويت تعلن ضبط خلية "إرهابية"

كانت السلطات الكويتية قد أعلنت حسب بيان لوزارة الداخلية الكويتية، أمس الجمعة، ضبط خلية وصفتها بـ "الإرهابية"، قالت إنها هاربة وصدر بحق عناصرها أحكاما قضائية في مصر.

قال البيان، إنه تم "ضبط خلية إرهابية (لم يحدد عددها) تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا".

تابع "قامت تلك الخلية بالهروب والتواري من السلطات الأمنية المصرية واتخذ أفرادها دولة الكويت مقراً لهم".

أوضح البيان، أن "الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية وتحديد مواقع أفرادها وتم ضبطهم في أماكن متفرقة (لم تحددها)".

ذكر أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية، وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية". من دون تفاصيل أكثر.

وكشف مصدر أمني مصري لـ "الجزيرة مباشر" أن النيابة المصرية أرسلت قوائم بأسماء عناصر من جماعة الإخوان صدرت عليهم أحكام قضائية غيابية لعدة دول عربية وأجنبية منها قطر والكويت وتركيا، ولكن لم يتجاوب معها سوى الداخلية الكويتية، دون تفاصيل.

الدويلة يهاجم الداخلية بعنف

هاجم المحامي والمسؤول الكويتي السابق، ناصر الدويلة، داخلية بلاده بعنف واتهمها أنها تخالف الدستور باعتقالها إخوان هاربين من بطش النظام في مصر.

كتب سلسلة "تغريدات" على حسابه على "تويتر" وصف فيها تصرف وزارة الداخلية الكويتية بأنها "مخالف للدستور وما جرى عليه العمل في الكويت منذ الاستقلال.

قال إن إعلان وزارة الداخلية الكويتية القبض على خليه إرهابيه إخوانيه "سقيم وغير موفق"، مؤكدا أنه ليس لهم أي نشاط في الكويت ووصفهم بأنهم خلية إرهابيه يوحي أنهم مارسوا أعمال إرهابيه في الكويت وهذا غير صحيح لأن الكويت لم توجه لهم اتهام وانما سلمتهم لمصر بناء على مذكرة قضائية.

بيان الداخليه الكويتيه سقيم وغير موفق ولم يحسب اي اعتبار للسيادة الكويتيه التي نناضل للحفاظ عليها ولا نقبل اي مساس بها فإما ان تكون الخليه ارهابيه وتحاكم في الكويت او مجرمين مطلوبين لبلد بيننا وبينها معاهده تنظم تسليم المجرمين ولا داعي لوصفهم بانهم من حزب سياسي او ارهابين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 13, 2019