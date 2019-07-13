تعرف على منظومة إس-400″درة الدفاع الروسي المضاد للطيران"

تسلمت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أول دفعة من منظومة الصواريخ الروسية "إس 400" المضادة للطيران، في خطوة يتوقع أن تزيد التوتر مع حلفائها في الناتو.

درة الدفاع الروسي المضاد للطيران:

منظومة" إس 400″ المضادة للطيران دخلت الخدمة في الجيش الروسي عام 2007. وصممت لاعتراض وإسقاط أي تهديد جوي سواء كان صاروخا أو طائرة.

بحسب شركة "ألماز-انتيي" المصنعة لهذه المنظومة، يصل مداها إلى 400 كيلو ويمكن نشرها خلال خمس دقائق فقط.

منظومة "إس-400" تشمل مركز قيادة ومحطات رادار متنقلة إضافة إلى 12 منصة إطلاق وشاحنات ضخمة مجهزة كل منها بأربعة صواريخ.

نشرت عشرات المنظومات عبر روسيا، وتلقت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 أربع منظومات "إس-400" وتلقت سوريا منظومتين لحماية القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم.

من هو أول زبون؟

كانت الصين أول زبون خارجي اشترى منظومة "إس-400" في 2014. ولم تكشف أي تفاصيل عن الصفقة التي شملت أربعا إلى ست منظومات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

بدأت عمليات التسليم رسميا في أبريل/ نيسان 2018 وجرت أولى التجارب الصينية لهذه المنظومة نهاية يونيو/حزيران 2019.

من جانبها أشترت الهند خمس منظومات "إس-400" بقيمة 5,2 مليارات دولار على أن يبدأ تسليمها نهاية 2020.

أبدت دول عديدة عن اهتمامها وخصوصا العراق وقطر والسعودية، لكن هذا الاهتمام بأسلحة متطورة قد يكون" بمثابة وسيلة ضغط على واشنطن للحصول على أسلحة أمريكية أقل كلفة".

أجزاء من منظومة إس 400 وصلت إلى قاعدة عسكرية في العاصمة أنقرة-12 يوليو

لماذا يخشى الغربيون منظومة "إس-400″؟