تجمع المهنيين السودانيين: الإعلان الدستوري لن يوقع بشكله الحالي ‎

قال تجمع المهنيين السودانيين، (السبت)، إن مسودة "الإعلان الدستوري" غير نهائية وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي.

أبرز ما ورد في بيان تجمع المهنيين السودانيين:

التجمع تسلم الجمعة نسخة من مسودة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى "إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري بعد فراغ اللجنة الفنية المشتركة من صياغتها.

شرعنا في دراسة الوثيقة وإبداء عدد من الملحوظات والاعتراضات على بعض نقاطها.

ستتم صياغة هذه الملحوظات بالشكل القانوني ومن ثم تسليمها الأحد للشركاء في قوى إعلان الحرية والتغيير للاتفاق على موقف مشترك.

الوساطة الأفريقية:

الجمعة أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات اتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، "اتفاقا كاملا على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".

اللبات قال إن الطرفين اتفقا على الاجتماع، السبت، للدراسة والمصادقة على وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري"، غير أنه لاحقا تم تأجيل اجتماع السبت إلى الأحد، لمزيد من التشاور.

المظاهرات مستمرة:

شارك آلاف السودانيين في مظاهرات بعدة مدن في أنحاء البلاد مساء السبت لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على فض قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم مما أسفر عن مقتل العشرات.

الاحتجاجات هي الأولى منذ أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم والائتلاف الممثل للمعارضة المدنية اتفاقهما بشكل مبدئي على ترتيب لتقاسم السلطة حتى إجراء انتخابات.

ووفقا لمصادر طبية قتل 128 شخصا على الأقل خلال فض الاعتصام، بينما أكدت الحكومة مقتل 61 على الأقل في تلك الأحداث.

يطالب المتظاهرون بمحاكمة قتلة الضحايا في فض اعتصام القيادة العامة ـ رويترز

خلفيات:

المجلس العسكري أعلن مرارا اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف من أن يلتف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.