بريطانيا تحدد شروط الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية

قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إنه أبلغ نظيره الإيراني بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة (غريس1) إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا.

التفاصيل:

1/2 Just spoke to Iranian Foreign Minister Zarif. Constructive call. I reassured him our concern was destination not origin of the oil on Grace One &that UK would facilitate release if we received guarantees that it would not be going to Syria, following due process in Gib courts

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 13, 2019