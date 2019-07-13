بريطانيا تحدد شروط الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية

قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إنه أبلغ نظيره الإيراني بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة (غريس1) إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا.

التفاصيل:

هانت قال على تويتر إن محادثته عبر الهاتف مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كانت بناءة وأن الوزير أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة وأنها لا تسعى لتصعيد الموقف.

هانت: طمأنته بأن قلقنا يتعلق بوجهة النفط الذي تحمله الناقلة غريس1، وأن المملكة المتحدة ستيسر الإفراج عنها إذا تلقينا ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا، وذلك بعد الإجراءات اللازمة داخل محاكم (جبل طارق).

هانت: تحدثت أيضا إلى رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، الذي يقوم بعمل ممتاز فيما يتعلق بالتنسيق حول هذه المسألة ويتفق مع وجهة نظر المملكة المتحدة إزاء (الخطوات) التي سيتم اتخاذها.

1/2 Just spoke to Iranian Foreign Minister Zarif. Constructive call. I reassured him our concern was destination not origin of the oil on Grace One &that UK would facilitate release if we received guarantees that it would not be going to Syria, following due process in Gib courts — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 13, 2019