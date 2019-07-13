النواب الأمريكي يقر تعديلًا يمنع ضرب إيران دون موافقة الكونغرس

قالت وسائل إعلام أمريكية إن مجلس النواب أقر مشروع قانون الدفاع الوطني، والذي يحد أحد بنوده من قدرة الرئيس دونالد ترمب على توجيه ضربة لإيران من دون موافقة الكونغرس.

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