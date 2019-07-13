الكويت: ضبط خلية إخوانية صادر بحق عناصرها أحكام قضائية بمصر

أعلنت السلطات الكويتية، أمس الجمعة، ضبط خلية وصفتها بـ"الإرهابية"، قالت إنها هاربة وصدر بحق عناصرها أحكاما قضائية في مصر.

بيان الداخلية الكويتية:

قال بيان لوزارة الداخلية الكويتية، إنه تم "ضبط خلية إرهابية (لم يحدد عددها) تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا".

تابع "قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقراً لهم".

أوضح البيان، أن "الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية وتحديد مواقع أفرادها وتم ضبطهم في أماكن متفرقة (لم تحددها)".

المتهمون يحملون الجنسية المصرية وينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومطلوبون من قبل السلطات المصرية لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن.

ذكر البيان أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية، وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية". دون تفاصيل أكثر.

بيان من وزارة الداخلية: قامت الاجهزة الامنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية بضبط خلية ارهابية تتبع تنظيم الاخوان المسلمين قد صدر بحقهم احكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت الى ١٥ عام.https://t.co/VRZpWUWLEK — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 12, 2019

اعتقالات واسعة بحق الإخوان في مصر:

تشن السلطات المصرية حملة اعتقالات وملاحقة ضد جماعة الإخوان منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013.

منذ ذلك الوقت، تصنف مصر وحليفتاها السعودية والإمارات "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية.

لا تصنف الكويت الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" ويمثل جماعة الإخوان المسلمون في الكويت جمعية الإصلاح الاجتماعي وذراعها السياسي الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) والممثلة في البرلمان الكويتي الحالي بعدد ثلاثة نواب.

استنكار

فور الإعلان الكويتي استنكر الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي الخطوة الكويتية وأطلقوا العديد من الهاشتاجات الرافضة لها.

النائب السابق في البرلمان الكويتي ناصر الدويلة قال إن إعلان وزارة الداخلية الكويتية القبض على خلية إرهابية إخوانية غير موفق، ووصفهم أنهم خلية إرهابية يوحي أنهم مارسوا أعمالا إرهابية في الكويت، وهذا غير صحيح، لأن الكويت لم توجه لهم اتهام.

الدويلة: كان بإمكان الداخلية الكويتية تبرير القبض عليهم بأنه بناء على مذكرة قضائية مصرية، التي تنظم اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين شروطها، دون الدخول في وصف الخلية بالإخوانية الإرهابية، فهذا غير ثابت بالكويت وهم مطلوبين سياسيين، لا يجوز تسليمهم فلا نقحم الكويت في الأزمة المصرية.

الدويلة: تسليم المعارضين السياسيين أمر ترفضه جميع الدساتير الحديثة، وللأسف كان بيان وزارة الداخلية الكويتية يتضمن تنازل عن سيادة الكويت بعدم محاكمة خلية إرهابية وتسليمها لمصر التي توسعت جدا في تدخلها.

إدانات دولية للقضاء المصري