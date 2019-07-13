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سياسة

القبارصة الأتراك يقترحون لجنة مشتركة لاحتواء التوتر في الطاقة

سفينة ياووز التركية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط
سفينة ياووز التركية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط
13/7/2019

اقترح الزعيم القبرصي التركي مصطفى أقينجي تشكيل لجنة مشتركة بين شطري الجزيرة لاحتواء التوتر بشأن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص.

 لجنة مشتركة لاحتواء التوتر في ملف الطاقة
  • أقينجي قال في مذكرة موجهة الى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إن هذا الإجراء يهدف إلى "نقل موضوع المحروقات من التوتر والخلافات إلى نطاق التعاون البناء"، مضيفا أن الجانبين يتشاركان في ملكية موارد الطاقة من نفط وغاز وأن لهما حقوقا متساوية فيها.
  • اللجنة تشمل ممثلين للشطر القبرصي التركي وكذلك لجمهورية قبرص بعدد متساو، فيما تشرف عليها الأمم المتحدة ويشارك الاتحاد الأوربي بصفة مراقب.
  • الاقتراح، الذي تم تقديمه من خلال الأمم المتحدة، يأتي بعدما توعدت تركيا بمواصلة عمليات التنقيب قبالة قبرص.
ترحيب تركي:
  • وزارة الخارجية التركية رحبت باقتراح أقينجي وقالت في بيان إن القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين لهم "حقوق متساوية" في موارد الطاقة قبالة سواحل الجزيرة.
  • الوزارة: الاقتراح يتضمن تعاونا يشمل اقتسام الإيرادات ويتيح للجانبين الاستفادة من موارد الطاقة في آن واحد.
  • الوزارة: في حالة قبول الاقتراح فإنه يعني بدء فترة جديدة من التعاون بين الطرفين.
خلفية:
  • أثار اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط خلافا بين قبرص وتركيا التي أرسلت سفينتين للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.
  • المنطقة التي أرسلت اليها السفينتان تقع ضمن ما تقول جمهورية قبرص إنه نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.
  • قبرص قالت إن عمليات الحفر التركية تتعارض مع القانون الدولي وإنها صاحبة الحق السيادي في اتخاذ القرارات الخاصة بمكامن الطاقة.
  • جمهورية قبرص وقعت عقود استثمار مع مجموعات نفط عملاقة مثل إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وإكسون-موبيل الأمريكية للتنقيب عن النفط والغاز.
  • من جهتها، منحت تركيا ترخيصا لشركة تركيش بيتروليوم في 2009 و2012 وتعارض أي عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص تستثني الجانب القبرصي التركي من الجزيرة.
  • تركيا تقول إن تحركاتها تتم ضمن القانون الدولي وإن عمليات التنقيب تجري داخل جرفها القاري.
  • تركيا أبلغت شركات الطاقة العام الماضي بألا تقوم بعمليات تنقيب بالتعاون مع حكومة القبارصة اليونانيين وأرسلت سفينتين للحفر قبالة الجزيرة ما دفع قبرص لإصدار مذكرات اعتقال بحق أطقم التنقيب.
  • قرار تركيا بالمضي في التنقيب داخل تلك المنطقة دفعت الاتحاد الأوربي للتهديد بفرض عقوبات على أنقرة، كما أثار انتقادات من جانب الولايات المتحدة ومصر.
  • الجزيرة مقسمة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوربي و"جمهورية شمال قبرص التركية"، التي لا تعترف بها سوى أنقرة، والتي أعلنت في الشطر الشمالي بعد تدخل عسكري تركي في الجزيرة عام 1974 ردا على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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