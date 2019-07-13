الفشل في حماية الخصوصية يكبد فيسبوك 5 مليارات دولار

وافقت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، على تسوية قيمتها حوالي خمسة مليارات دولار مع فيسبوك بشأن تحقيقها في طريقة تعامل شركة التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين.

انتهاك خصوصية المستخدمين:

لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وافقت على التسوية مع فيسبوك بشأن التحقيق طويل الأمد في أخطاء الخصوصية لعملاق التكنولوجيا فيما يتعلق بفضيحة كامبريدج أناليتيكا (Cambridge Analytica) لعام 2018.

أجرت اللجنة تحقيقا في تقارير بأن فيسبوك تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية لسبعة وثمانين مليون مستخدم مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارت السياسية التي تم إشهار إفلاسها.

ركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى قد انتهكا اتفاقا يرجع إلى عام 2011 بين فيسبوك والهيئة التنظيمية.

دفعت تلك الأنباء أسهم فيسبوك للصعود لتغلق مرتفعة 1.8 بالمئة، وقالت فيسبوك في وقت سابق هذا العام إنها خصصت ثلاثة مليارات دولار لدفع غرامة توقعت أن تتراوح من ثلاثة مليارات إلى خمسة مليارات دولار.

امتنعت لجنة التجارة الاتحادية وفيسبوك عن التعقيب، وقال المصدر إن إعلانا نهائيا بشأن التسوية قد يصدر الأسبوع القادم.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن من المتوقع أن تتضمن التسوية قيودا حكومية على طريقة تعامل فيسبوك مع البيانات الشخصية للمستخدمين.

الغرامة الأكبر على شركة تكنولوجيا: