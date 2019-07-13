الفشل في حماية الخصوصية يكبد فيسبوك 5 مليارات دولار

وافقت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، على تسوية قيمتها حوالي خمسة مليارات دولار مع فيسبوك بشأن تحقيقها في طريقة تعامل شركة التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين.
انتهاك خصوصية المستخدمين:
- لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وافقت على التسوية مع فيسبوك بشأن التحقيق طويل الأمد في أخطاء الخصوصية لعملاق التكنولوجيا فيما يتعلق بفضيحة كامبريدج أناليتيكا (Cambridge Analytica) لعام 2018.
- أجرت اللجنة تحقيقا في تقارير بأن فيسبوك تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية لسبعة وثمانين مليون مستخدم مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارت السياسية التي تم إشهار إفلاسها.
- ركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى قد انتهكا اتفاقا يرجع إلى عام 2011 بين فيسبوك والهيئة التنظيمية.
- دفعت تلك الأنباء أسهم فيسبوك للصعود لتغلق مرتفعة 1.8 بالمئة، وقالت فيسبوك في وقت سابق هذا العام إنها خصصت ثلاثة مليارات دولار لدفع غرامة توقعت أن تتراوح من ثلاثة مليارات إلى خمسة مليارات دولار.
- امتنعت لجنة التجارة الاتحادية وفيسبوك عن التعقيب، وقال المصدر إن إعلانا نهائيا بشأن التسوية قد يصدر الأسبوع القادم.
- ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن من المتوقع أن تتضمن التسوية قيودا حكومية على طريقة تعامل فيسبوك مع البيانات الشخصية للمستخدمين.
الغرامة الأكبر على شركة تكنولوجيا:
- تمثل تلك الغرامة الأكبر التي تفرضها لجنة التجارية الفيدرالية على شركة تكنولوجيا، حيث كانت أكبر غرامة تعرضت لها شركة تكنولوجيا هي 22.5 مليون دولار ضد شركة غوغل في عام 2012 بسبب ممارسات الخصوصية.
- قد تؤدي التسوية إلى إشراف فيدرالي غير مسبوق على الشركة، حيث من المتوقع أن تتضمن التسوية قيودا حكومية أخرى على كيفية تعامل فيسبوك مع خصوصية المستخدم.
- تمثل الغرامة التي فرضتها لجنة التجارة الفيدرالية في إطار التسوية، زهاء 9 % من إيرادات فيسبوك لعام 2018 أو ربع أرباحها للعام نفسه.
- التقرير، قال إن لجنة التجارة الفيدرالية وافقت على التسوية بتصويت على أساس حزبي، حيث صوت ثلاثة مفوضين جمهوريين لصالح التسوية وصوت اثنان من المفوضين الديمقراطيين ضدها.
- تراجع وزارة العدل التسوية، والتي عادة ما تضع اللمسات الأخيرة على تسويات لجنة التجارة الفيدرالية لإنهاء التحقيقات، لكن الغرامة تتماشى مع ما قالت الشركة إنها تتوقع دفعه في تقريرها ربع السنوي الصادر في شهر أبريل.
- بدأت لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق مع فيسبوك في شهر مارس 2018، وذلك بعد ظهور تقارير تفيد بأن شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا قد وصلت بشكل غير صحيح إلى بيانات 87 مليون مستخدم على فيسبوك.
- كامبريدج أناليتيكا، عمدت الوصول إلى البيانات من خلال تطبيق اختبار يسمى (This is Your Digital Life) والذي جمع المعلومات عن الأشخاص الذين قاموا بتثبيته وكذلك أصدقائهم، وهو شكل من أشكال جمع البيانات التي سمحت بها فيسبوك بموجب نسخة سابقة من سياسة الخصوصية.
- ساعدت هذه المعلومات كامبريدج أناليتيكا على إنشاء ملفات تعريف للمستخدمين بحيث يمكن للعملاء استهداف الأشخاص الذين لديهم رسائل سياسية بشكل أفضل.