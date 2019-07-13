إسرائيل: الوفد المصري يحمل رسالتنا بعدم التصعيد إلى غزة

كشف تلفزيون "كان" الإسرائيلي أن وفد المخابرات المصرية يحمل رسالة مفادها أن إسرائيل ليست مهتمة بتصعيد الموقف في قطاع غزة.

رسالة إسرائيلية لحركة حماس

الصحفي الاسرائيلي "جيلي كوهين" من تلفزيون "كان" العبري، قال إن المصريين كثفوا جهودهم لمنع التصعيد في غزة بعد استشهاد أحد نشطاء حماس أول أمس، على أساس أن الحركة مهتمة بالانتقام والرد.

المكتب الإعلامي لهيئة المعابر الفلسطينية قال إن وفدا أمنيا مصريا برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسئول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، والعميد أيمن بديع، وكيل الجهاز، وصلا إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون (إيرز)".

تفاصيل لقاء حماس بالوفد المصري

قدمت حماس للوفد الأمني المصري شرحاً عن خروقات إسرائيل تجاه قطاع غزة، وتباطؤ تطبيق التفاهمات.

الحركة أكدت أنه على إسرائيل أن تفهم بأن المقاومة في غزة لن تقبل إلا بكسر الحصار عن قطاع غزة.

حماس أكدت أن تنامي العلاقات مع مصر يحقق المزيد من التعاون في المجالات التي تخفف عن الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة.

حضر اللقاء مع جانب حماس، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، يحيى السنوار وخليل الحية وروحي مشتهى.

من جهته قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، فتحي حماد، مساء الجمعة، إن حركته تُمهل إسرائيل، أسبوعا واحداً، لتنفيذ تفاهمات التهدئة.

أبرز تصريحات عضو المكتب السياسي في حماس:

إذا لم تكسر إسرائيل هذا الحصار، ولم تطبق التفاهمات، لدينا الكثير من الوسائل والأساليب لمواجهتها.

نحن على وشك الانفجار، والانفجار لن يكون في غزة بل في الضفة الغربية وخارجها أيضاً.

هدد حماد إسرائيل بالانتقام والرد على قتل إسرائيل أحد أفراد كتائب القسام.

إطلاق صاروخين من غزة على جنوب اسرائيل

أطلق صاروخان من قطاع غزة مساء الجمعة، وسقط في المستوطنات والبلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع دون وقوع إصابات أو أضرار.

صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية قالت إن دوي انفجار سمع في منطقة شاطئ عسقلان، مرجحة أنه من صاروخ سقط بدون انطلاق صفارات الإنذار.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أنه بعد انطلاق صفارات الإنذار في كيبوتس نير اسحاق وكيبوتس صوفا، تم التعرف على صاروخ واحد أطلق من قطاع غزة نحو المستوطنات.

أسباب التوتر