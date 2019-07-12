نيويورك تايمز: الانسحاب الإماراتي من اليمن ضربة للجهود السعودية

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الانسحاب السريع للقوات الإماراتية من اليمن يشكل ضربة للجهود السعودية هناك، واعترافا متأخرا بعدم إمكانية النصر في هذه الحرب.

التفاصيل:

يقول مسؤولون إماراتيون منذ أسابيع أنهم بدأوا انسحابا تدريجيا وجزئيا لقوات الإمارات التي بلغت نحو 5 آلاف جندي قبل بضع سنوات.

لكن دبلوماسيين غربيين وعرب اطلعوا على الانسحاب يقولون إن هناك انخفاضا كبيرا حدث بالفعل في أعداد القوات الإماراتية، وإن الإماراتيين مدفوعون في الغالب برغبتهم في الخروج من حرب أصبحت تكلفتها مرتفعة للغاية، حتى لو كان ذلك يعني غضب حلفائهم السعوديين.

وفقا لأربعة مصادر مطلعة على تفاصيل خطط الانسحاب الإماراتي فقد خفض الإماراتيون انتشارهم حول مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، والتي كانت ساحة القتال الرئيسية للحرب في العام الماضي، بنسبة 80٪ إلى أقل من 150 رجلا.

سحب الإماراتيون أيضا المروحيات الهجومية والأسلحة الثقيلة، ما يحول فعليا دون تحقيق أي تقدم عسكري في المدينة.

مسؤول إماراتي رفيع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قال إن الهدف من الانسحاب هو دعم وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في الحديدة والذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2018.

المسؤول أكد استمرار التزام بلاده تجاه اليمن، مضيفا أن القوات الإماراتية دربت 90 ألف جندي يمني على ملء الفراغ بعد رحيل القوات الإماراتية.

فيتنام أخرى:

مايك هيندمارش، وهو جنرال أسترالي متقاعد يتولى قيادة الحرس الرئاسي الإماراتي، قال في تصريحات لمسؤولين غربيين مؤخرا إن اليمن أصبح مستنقعا، وإن الحوثيين أصبحوا أشبه بمقاتلي فيت كونغ خلال حرب فيتنام.

مايكل ستيفنز، الخبير في معهد رويال للخدمات المتحدة، وهو مركز بحثي في لندن، قال إن الانسحاب "سيكشف للسعوديين حقيقة فشل هذه الحرب".

خيبة أمل سعودية: