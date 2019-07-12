مساع أمريكية لتشكيل قوة عسكرية دولية لحماية الملاحة بمضيق هرمز

أعلن الجنرال مارك ميلي رئيس أركان الجيش الأمريكي والمرشح لمنصب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، قرب تشكيل قوات عسكرية دولية لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز.

واشنطن تواصل حشد التأييد لخطوتها:

ميلي قال إن حرية الملاحة هي مبدأ أساسي وقاعدة للنظام العالمي، وهي سارية المفعول منذ سبعة عقود، ولدينا دور حاسم في إنفاذ تلك القاعدة.

أعتقد أن ما نحاول القيام به مع التحالف هو إخراج ذلك إلى حيز التنفيذ من خلال توفير حراسة بحرية عسكرية للسفن التجارية وقد يكون ذلك عاملا مهما وأعتقد أنه سيتطور خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ذكر قائد الأسطول الأمريكي الخامس جيم مالوي في بيان أن الأسطول "أحيط علما بالتحرش غير القانوني الذي قامت به البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ومحاولات اعتراض طريق السفينة التجارية البريطانية بريتيش هيريتيدج الأربعاء الماضي قرب مضيق هرمز".

وكانت السلطات البريطانية اتهمت قوات إيرانية بمحاولة منع مرور ناقلة بريطانية في مضيق هرمز، وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت إن حكومته تراقب الموقف، مؤكدا رغبة بلاده في تجنب التصعيد مع إيران.

فيما سارعت إيران إلى نفي أي محاولة لاعتراض سفن بريطانية، وقلل وزير خارجيتها محمد جواد ظريف من قيمة الاتهامات، قائلاً إنها مجرد ادعاءات.

قوات تابعة للبحرية الإيرانية (غيتي)

ودانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس ما قالت إنها محاولة قوات البحرية الإيرانية اعتراض ناقلة تجارية بريطانية بشكل غير قانوني في مضيق هرمز.

وأضافت المتحدثة أن واشنطن ستواصل التعاون بشكل وثيق مع لندن والحلفاء للحد من الأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني التي تؤدي إلى مزيد من الإخلال بالقانون الدولي أو الأمن البحري أو التجارة العالمية، حسب وصفها.

المتحدثة: "الخارجية الأمريكية تدين محاولة قوات الحرس الثوري الإسلامي البحرية مضايقة سفينة تجارية ترفع علم بريطانيا والتدخل غير القانوني في مرورها عبر مضيق هرمز. نثني على عمل البحرية البريطانية في ضمان حرية الملاحة والتجارة في هذا الممر المائي الهام".

مسعى أمريكي لتشكيل التحالف:

تسعى الولايات المتحدة لتشكيل تحالف لضمان حرية الملاحة في مياه الخليج الاستراتيجية وسط توتر العلاقات بين واشنطن وطهران، وفق ما أعلن عنه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد لوسائل الإعلام الثلاثاء الماضي.

قال الجنرال دانفورد إن الولايات المتحدة تريد تشكيل تحالف عسكري في غضون أسبوعين أو نحو ذلك لحماية المياه الاستراتيجية قبالة كل من إيران واليمن، حيث تنحي واشنطن باللوم على إيران ومقاتلين تدعمهم في تنفيذ هجمات.

ستوفر الولايات المتحدة بموجب الخطة، التي لم تتبلور سوى في الأيام القليلة الماضية، سفن قيادة للتحالف العسكري وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع وبالإمكان مرافقة السفن من جانب الدول التي ترفع تلك السفن علمها.

أوضح دانفورد تلك التفاصيل للصحفيين في أعقاب اجتماعين، الثلاثاء الماضي، بشأن التحالف أحدهما مع القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر والآخر مع وزير الخارجية مايك بومبيو.

قال دانفورد: "نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب".

أضاف: "أعتقد أن من المحتمل أن نحدد خلال الأسبوعين المقبلين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد الإمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك".

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة "نتوقع أن يقوم الآخرون بالدوريات والمرافقة".

أضاف أن حجم الحملة قد يتحدد استنادا إلى عدد الدول المشاركة فيها.

قال دانفورد "الأمر سيكون قابلا للتطور.. فبعدد صغير من المساهمين يمكن أن تكون لدينا مهمة محدودة. وسنوسعها مع إعلان الدول التي ترغب في المشاركة عن نفسها".

فرقاطة عسكرية تابعة للبحرية الإيرانية في مضيق هرمز(غيتي)

وتفاقم التوتر في المنطقة التي تعبر خلالها ثلث كمية الخام المنقول بحرا على مستوى العالم في الأسابيع القليلة الماضية مع اتهام الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن الهجمات على ناقلات في المنطقة وإسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن الشهر الماضي أنه يأمل في أن تعمل أكثر من 20 دولة بينها الإمارات والسعودية، على ضمان أمن المنطقة البحرية.

وأضاف بومبيو: "سنحتاج لمشاركتكم جميعا، بطواقمكم العسكرية". وتابع "الرئيس حريص على تأكيد عدم تحمل الولايات المتحدة كلفة ذلك".