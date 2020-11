مجلس النواب الأمريكي يستدعي كوشنر على خلفية التدخل الروسي

قررت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، أن تستدعي للشهادة 12 شخصا مقربين من دونالد ترمب، بينهم صهره جاريد كوشنر، لتحديد ما إذا كان حاول عرقلة التحقيق في قضية التدخل الروسي.

وكان مولر خلص إلى أنه لا يوجد دليل على تواطؤ بين فريق حملة ترمب وروسيا، غير أنه أبدى بالمقابل صرامة أكبر حيال الرئيس الأمريكي حول مسألة عرقلة سير العدالة، من دون أن يوصي بملاحقات قانونية.

وقال ترمب على تويتر "الآن يطلب الديموقراطيون أن يستمعوا إلى 12 شخصا كانوا قد أمضوا ساعات مع روبرت مولر" في السابق.

من المفترض أن يتم الاستماع إلى شهادة علنية لمولر نفسه داخل الكونغرس بتاريخ 17 يوليو/ تموز، بعدما كان كرر عدم رغبته بأن يتم استجوابه من قبل النواب.

Now the Democrats have asked to see 12 more people who have already spent hours with Robert Mueller, and spent a fortune on lawyers in so doing. How many bites at the apple do they get before working on Border Loopholes and Asylum. They also want to interview the highly……

