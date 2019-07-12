مجلس النواب الأمريكي يستدعي كوشنر على خلفية التدخل الروسي

قررت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، أن تستدعي للشهادة 12 شخصا مقربين من دونالد ترمب، بينهم صهره جاريد كوشنر، لتحديد ما إذا كان حاول عرقلة التحقيق في قضية التدخل الروسي.

مستمرون رغم انتهاء التحقيق

اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، قررت أمس الخميس، أن تستدعي للشهادة حوالي 12 شخصا مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بينهم صهره جاريد كوشنر.

تهدف اللجنة من ذلك تحديد ما إذا كان حاول عرقلة التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

تنوي هذه اللجنة التي يسيطر عليها الديموقراطيون أن تواصل تحقيقاتها، على الرغم من انتهاء التحقيق حول التدخل الروسي والذي قاده المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر.

وكان مولر خلص إلى أنه لا يوجد دليل على تواطؤ بين فريق حملة ترمب وروسيا، غير أنه أبدى بالمقابل صرامة أكبر حيال الرئيس الأمريكي حول مسألة عرقلة سير العدالة، من دون أن يوصي بملاحقات قانونية.

كوشنر والمقربون

تمت الموافقة على تلك الاستدعاءات للإدلاء بالشهادات، على أن يتم إصدارها لاحقا، وهي تستهدف كوشنر، صهر ترمب ومستشاره، وأشخاصاً آخرين مقربين أو كانوا بالسابق مقربين من الملياردير الجمهوري.

من بين هؤلاء الأشخاص، وزير العدل السابق جيف سيشنز ونائبه السابق رود روزنشتاين، والأمين العام السابق للبيت الأبيض جون كيلي، وقطب الصحافة ديفيد بيكر.

رئيس اللجنة جيري نادلر قال "سنعمل بلا ملل للحصول على شهاداتهم ووثائقهم".

وقال ترمب على تويتر "الآن يطلب الديموقراطيون أن يستمعوا إلى 12 شخصا كانوا قد أمضوا ساعات مع روبرت مولر" في السابق.

من المفترض أن يتم الاستماع إلى شهادة علنية لمولر نفسه داخل الكونغرس بتاريخ 17 يوليو/ تموز، بعدما كان كرر عدم رغبته بأن يتم استجوابه من قبل النواب.