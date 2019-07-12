عشرات الإصابات برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة إن 55 متظاهرا أصيبوا جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في فعاليات مسيرات "العودة" شرقي قطاع غزة.

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المتحدث باسم الوزارة في غزة الدكتور أشرف القدرة: أصيب 55 مواطنا بينهم 33 بالرصاص الحي، من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرقي القطاع.

القدرة: تضرر سيارتي إسعاف خلال فعاليات الجمعة 66 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

"قلق" أممي

الأمم المتحدة أعربت الجمعة عن قلقها إزاء تزايد أعداد المصابين جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات "العودة".

فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام: نحن قلقون إزاء أعمال العنف وعبرنا مرارا عن قلقنا إزاء أي تصعيد ونريد أن نرى الطرفين وهما يعملان على خفض التصعيد في القطاع.

وفد أمني مصري في غزة

وصل إلى قطاع غزة مساء الجمعة، وفد أمني مصري لعقد مباحثات مع قادة الفصائل الفلسطينية، حول "التهدئة" مع إسرائيل.

المكتب الإعلامي لهيئة المعابر الفلسطينية: الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، والعميد أيمن بديع، وكيل الجهاز وصلا إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون.

وتأتي زيارة الوفد الأمني المصري، الذي يتوسط بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في ملف "التهدئة"، بعد يوم على استشهاد أحد عناصر كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على الحدود الشمالية لغزة برصاص الجيش الإسرائيلي.

الفصائل الفلسطينية توعدت إسرائيل بـ"دفع ثمن باهظ"، ردا على مقتله.

حماس تمهل الاحتلال أسبوعا

فتحي حماد، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس": نُهمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي أسبوعًا فقط، من أجل تطبيق تفاهمات التهدئة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

حماد: "إذا لم يكسر العدو هذا الحصار، وإذا لم يُطبق التفاهمات، لدينا في جعبتنا الكثير من الوسائل والأساليب، تنتظر الإذن لتنطلق قوة وعزما وانفجارا في الأعداء إن شاء الله تعالى".

حماد: " إنّ الصبر على مماطلة الاحتلال في تنفيذ التفاهمات بدأ ينفد، ونحن على وشك الانفجار، والانفجار لن يكون في غزة بل في الضفة الغربية المحتلّة والخارج أيضًا.

إصابة طفل بالضفة

أصيب طفل فلسطيني (12 عاما) برصاصة في رأسه الجمعة، إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

الطفل أصيب بالرصاص الحي في الرأس خلال مواجهات اندلعت في قرية كفر قدوم، غربي نابلس.

مراد اشتيوي منسق لجان المقاومة الشعبية، في كفر قدوم: الطفل المصاب هو عبد الرحمن ياسر اشتيوي، من كفر قدوم، وحالته خطيرة جدا ‎ .

. قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت قرية كفر قدوم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاه مشاركين في المسيرة الأسبوعية التي انطلقت على أراضي القرية.

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