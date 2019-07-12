رويترز: أمريكا تتراجع عن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني

ذكر مصدران مطلعان أن الولايات المتحدة قررت ألا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في الوقت الحالي، وذلك في علامة على أن واشنطن ربما تترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قال في 24 من يونيو/ حزيران الماضي إن ظريف سيوضع على قائمة سوداء في ذلك الأسبوع، وهو موقف علني غير مألوف لأن الولايات المتحدة عادة لا تكشف مسبقا عن تلك القرارات لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائي الأمريكي.

ومن شأن إدراج كبير المفاوضين الإيرانيين على القائمة السوداء أن يكون أيضا خطوة غريبة لأنه قد يعرقل أي مسعى أمريكي لاستخدام الدبلوماسية لحل خلافاتها مع طهران بشأن برنامج إيران النووي واختباراتها الصاروخية وأنشطتها في المنطقة.

ظريف خارج العقوبات:

لم يعط المصدران أسبابا معينة للقرار الذي جاء بعد شهرين من زيادة التوتر بين البلدين بسبب هجمات على ناقلات نفط في الخليج تنحي واشنطن باللائمة فيها على طهران، وإسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة مما دفع الرئيس دونالد ترمب إلى إصدار أوامر بتوجيه ضربات جوية انتقامية قبل أن يتراجع عنها في اللحظات الأخيرة.

قال أحد المصدرين المطلعين لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته "الحكمة سادت. نرى.. الأمر ليس مفيدا بالضرورة"، مضيفا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد عارض إدراج ظريف على القائمة "في الوقت الحالي".

وفي مؤشر على مدى اقتراب واشنطن من اتخاذ إجراء ضد ظريف، وزعت وزارة الخزانة الأمريكية في أروقتها مسودة بيان صحفي يعلن العقوبات على الوزير الإيراني.

ومن المتوقع أن يحضر ظريف اجتماعا وزاريا في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل بشأن أهداف التنمية المستدامة، بغرض التصدي لقضايا منها الصراع والجوع والمساواة بين الجنسين والتغير المناخي بحلول 2030.

ولكي يفعل ذلك سيتعين على الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول، وهي علامة أخرى على أن واشنطن ترجئ اتخاذ إجراء بحقه في الوقت الحالي.

لا أصول لظريف في أمريكا:

تدهورت العلاقات الأمريكية الإيرانية منذ انسحاب ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى في 2015، وقراره في مطلع مايو/ أيار الماضي استخدام العقوبات لمحاولة وقف صادرات إيران النفطية تماما.

دفع تحرك ترمب بشأن مبيعات النفط الإيرانية طهران إلى البدء في تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي الذي يستهدف حد قدرتها على تطوير أسلحة مقابل إعفاء من العقوبات الاقتصادية التي شلت اقتصادها.

سئل متحدث باسم وزارة الخزانة عن سبب عدم فرض عقوبات على ظريف حتى الآن فأشار إلى قول مسؤول كبير بإدارة ترمب للصحفيين، الثلاثاء الماضي: "نبحث قطعا سبلا مختلفة لفرض عقوبات إضافية على طهران. وزير الخارجية ظريف شخصية مهمة بالتأكيد وسنطلعكم على المستجدات. عندما تتوفر لدينا معلومات أخرى".

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق على القرار.

لم يفصح منوتشين عن العقوبات التي ستفرض على ظريف. وكان في اليوم الذي تحدث فيه يدلي بإفادة للصحفيين بشأن العقوبات الأمريكية التي استهدفت منع المرشد الإيراني علي خامنئي من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي أو الأصول الخاضعة لاختصاص الولايات المتحدة القضائي.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت في الرابع من يوليو/ تموز عن ظريف قوله في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه ليس لديه أية ممتلكات أو حسابات مصرفية خارج إيران. وقال "لذلك ليس لدي مشكلة شخصية مع العقوبات المحتملة".

نسعى لحل دبلوماسي:

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، أمس الخميس، إن واشنطن تريد حلا دبلوماسيا وكررت تعليق ترمب بأنه مستعد للقاء إيران "دون شروط مسبقة".

أضافت للصحفيين "نسعى لحل دبلوماسي… طلبنا من حلفائنا أن يطلبوا من إيران تهدئة الوضع لا أن تتحرش بحلفاء أمريكا أو بمصالحهم ولا أن ترهب المنطقة".

قال ترمب إنه منفتح على التفاوض مع إيران. بيد أن مسؤولين أمريكيين سابقين قالوا إنه لا يوجد مؤشر على اهتمام إدارته بالمحادثات إلا بعد قبول إيران بالشروط الأمريكية.

تشمل تلك الشروط، مثلما أوضح بومبيو العام الماضي، إنهاء طهران تخصيب اليورانيوم، وهو عملية يمكن من خلالها إنتاج مادة انشطارية لصنع قنابل نووية، وتمكين مفتشي الأمم المتحدة من الوصول الكامل إلى مواقع في أنحاء البلاد وإطلاق سراح مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران وانسحاب القوات الإيرانية من سوريا.

قال المسؤولون السابقون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن قرارا بعدم معاقبة ظريف قد يلمح إلى رغبة واشنطن في الحفاظ على خيار الدبلوماسية وإن كان بعيد الاحتمال في الوقت الحالي.

يضمر مسؤولو إدارة ترمب فيما يبدو عداء شديدا لظريف، ربما لاستخدامه "تويتر" لوصفهم "بالفريق-باء" الذي "يحتقر الدبلوماسية ومتعطش للحرب" وإذا أرادت واشنطن الدخول في مفاوضات مع إيران فيمكنها إرسال مزيد من الإشارات التصالحية.

من تلك الإشارات أن تسمح بإعادة الاستقرار التام لصادرات النفط الإيرانية التي كانت تبلغ 2.5 مليون برميل يوميا قبل أن ينسحب ترمب من الاتفاق لكنها انخفضت إلى نحو 300 ألف برميل يوميا منذ قراره في مايو/ أيار محاولة خفضها إلى الصفر.

قال المسؤولون الأمريكيون السابقون إنه بدلا من استئناف الإعفاء من العقوبات للسماح لدول مثل الصين والهند بمواصلة شراء النفط الإيراني كان بمقدور واشنطن أن تغض الطرف عن مواصلة شراء الخام من طهران.

وهذا غير مرجح فيما يبدو بعد احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة العملاقة (غريس 1) قبالة ساحل جبل طارق الأسبوع الماضي وسط اتهامات بانتهاكها العقوبات بنقل النفط الإيراني إلى سوريا.

وبادرة أخرى محتملة هي أن تستأنف واشنطن الإعفاءات التي تنتهي في مطلع أغسطس/ آب.