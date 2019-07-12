بريطانيا ترسل بارجة ثانية الى الخليج قبل الموعد المقرر

أعلنت بريطانيا إرسال سفينة حربية ثانية إلى الخليج بعد يومين من اتهامها البحرية الإيرانية بمحاولة منع ناقلة نفط بريطانية من عبور مضيق هرمز.

التفاصيل:

متحدث باسم الحكومة البريطانية قال إن السفينة "إتش إم إس دنكان" التابعة للبحرية الملكية البريطانية ستحل محل "اتش ام اس مونتروز" الموجودة حالياً في الخليج، من أجل ضمان الحفاظ على "حرية الملاحة في هذا الممر البحري المهم".

وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصدر دفاعي أنّ موعد عملية التناوب التي كانت مقررة، جرى تقديمه لبضعة أيام، من دون أن يحدد مدة بقاء السفينتين سوياً في المنطقة.

المصدر أضاف أن الحكومة رفعت في بداية الأسبوع مستوى التأهب في المياه الإقليمية الإيرانية بالنسبة للسفن البريطانية إلى الدرجة القصوى، ووجهت توصيات أمنية للشركات العاملة في المنطقة.

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قال إن بلاده لا تسعى لتصعيد الوضع مع إيران.

هانت قال في تصريحات تلفزيونية إن خطوات بلاده هي "رد فعل على ما يحدث بطريقة محسوبة وحذرة ونوضح لإيران بأننا لا نسعى لتصعيد هذا الوضع".

الأربعاء، قالت لندن إن البحرية الإيرانية حاولت "منع عبور" ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز، لكن السفينة "مونتروز" التي جاءت للنجدة أصدرت "تحذيرات شفوية" للزوارق الإيرانية لكي تتراجع.

في المقابل، نفى الحرس الثوري الإيراني تسجيل أية "مواجهة" مع سفن أجنبية في المدّة الأخيرة.

الحادث وقع بعد أن حذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني المملكة المتحدة من "عواقب" قرارها احتجاز ناقلة النفط الإيرانية (غريس 1) في جبل طارق الأسبوع الماضي.

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