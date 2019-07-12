البنتاغون: موقفنا لم يتغير بشأن دور تركيا في برنامج الطائرة إف-35

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الولايات المتحدة لم تغير موقفها بشأن دور تركيا في برنامج الطائرة المقاتلة إف-35 إذا اشترت منظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي.

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